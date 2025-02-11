Учреждения стран Балтии расследуют ценовые соглашения продавца кофемашин Jura

В связи с обысками, проведенными на прошлой неделе в трех странах Балтии, Департамент конкуренции Латвии объявил, что расследует возможный ценовой сговор в сфере розничной продажи кофемашин. Расследование ведется во всех трех странах Балтии.
- На прошлой неделе чиновники Департамента конкуренции обыскали таллиннский офис компании Rickman Trade, занимающейся продажей кофемашин Jura. Обыски также прошли в офисах компании в Латвии и Литве. Foto: Liis Treimann
На прошлой неделе стало известно, что в таллиннском офисе компании Rickman Trade, занимающейся продажей кофемашин Jura и другой кухонной техники в странах Балтии, прошел обыск – компанию подозревают в заключении ценовых соглашений, наносящих ущерб конкуренции.
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Компания Rickman Trade, которая занимается дистрибуцией кофемашин Jura и другой кухонной техники в странах Балтии и в чьем офисе в Таллинне был проведен обыск Департаментом конкуренции, сообщила, что сотрудничает с ведомством, хотя у нее нет точной информации о причинах расследования.
Расследуется возможное преступление против конкуренции
В офисе компании Rickman Trade, занимающейся продажей кофемашин Jura и другой кухонной техники в странах Балтии, проходит обыск – компанию подозревают в заключении ценовых соглашений, наносящих ущерб конкуренции.
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