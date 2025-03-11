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  • 11.03.25, 17:07

Благотворительный фонд Пийльманнов подарит Нарве миллион евро

Фонд P&E Foundation решил пожертвовать Нарве миллион евро на строительство нового спортивного холла в спортцентре Äkkeküla на Ореховой горке. Фонд принадлежит семье бизнесмена Прийта Пийльманна, основного владельца VKG, скончавшегося в 2022 году.
Спортивный центр Äkkeküla расположен на северной окраине Нарвы в сосновом лесу.
  • Спортивный центр Äkkeküla расположен на северной окраине Нарвы в сосновом лесу. Foto: Николай Андреев
Городское собрание еще должно разрешить мэру Нарвы подписать договор с фондом, но мэр Катри Райк считает, что получит это разрешение. Щедрое предложение было получено еще при прежнем мэре, но до сих пор городские власти не приняли его официально.
«Разумеется, это нетипично, что частный инвестор дает самоуправлению миллион евро. Поэтому подготовительные работы начинались еще прошлой управой, они длятся с сентября, и сейчас несколько затормозились», – сказала Райк.
Изначально предполагалось подписать договор с фондом до конца прошлого года, сказала она.
Чтобы построить задуманное благотворителями здание, город должен будет со своей стороны вложить еще около трех миллионов евро. Сейчас управа планирует за счет города оплатить проектирование нового спортивного холла.
В новом здании планируется соответствующий стандартам зал для игры в волейбол и баскетбол (единственный зал для соревнований в городской спортшколе «Энергия» имеет недостаточно высокий потолок). Также в здании будет два зала для падл-тенниса и место для ночлега около 30 спортсменов.
Если все пойдет по плану, строительство завершится в конце 2027 года.
Спортивным центром Äkkeküla – сооружениями, тропами здоровья и лыжными трассами в лесу на северной окраине города – владеет целевое учреждение Narva Linna Arendus. К этому же учреждению относится пляжное здание на берегу реки и другая городская недвижимость. По условиям договора с фондом Пийльманнов, их представитель войдет в совет городского учреждения.
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