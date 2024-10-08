Назад 08.10.24, 16:01 Завод на миллиард: компании сделали шаг к сделке с RMK Пять промышленных предприятий, которые хотят создать в Эстонии завод по переработке древесины и получить для этого большое количество низкосортной древесины из государственных лесов, переходят к следующему этапу переговоров с RMK.

24 сентября руководитель RMK Микк Марран подписал решение, в соответствии с которым квалифицированы все пять компаний, представивших бизнес-планы. Foto: Liis Treimann

Сегодня Государственный центр управления лесами (RMK) объявил, что продолжит переговоры со всеми компаниями, претендующими на беспрецедентную по объему сделку по древесине. В их числе VKG Fiber OÜ, принадлежащая группе Viru Keemia Grupp, норвежская компания Biojet AS с участием американского нефтяного гиганта ExxonMobil, Кехраская целлюлозная фабрика, т.е. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, принадлежащая владельцам Fibenol Apalta Tehnoloogia OÜ, и голландская компания Power2X Participations B.V., планирующая построить завод в Пярну.

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