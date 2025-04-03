Пеэтер Коппель о тарифах США: это ужасно, и это еще не конец
Президент США Дональд Трамп ударил по своим торговым партнерам тарифами гораздо сильнее, чем можно было ожидать даже в самых худших сценариях, признался руководитель инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтер Коппель.
Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk в моем портфеле под давлением. С одной стороны, президент США Дональд Трамп высказывает угрозы в адрес Гренландии, с другой – плохая готовность самой компании оседлать волну бума.
Еще в конце прошлого года на рынке заговорили о показателе, который указывал на неминуемое падение. Тогда на фоне роста эти заявления больше походили на паникерство. Однако сегодня ситуация изменилась, а показатель продолжает предвещать недоброе.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!