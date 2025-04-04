Назад 04.04.25, 16:54 Минобороны: наиболее подходящее место для производства боеприпасов находится в Пярну Минобороны считает, что наиболее подходящая территория для производства боеприпасов расположена в районе деревни Эрмисту в Пярнуском уезде, пишет rus.err.ee.

В Эстонии планируется создать промышленный парк по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Foto: Raul Mee

«Государственная специальная планировка дошла до этапа, когда в результате сравнительного анализа мы выбрали наиболее подходящее место для создания оборонно-промышленного парка, которым является территория недалеко от деревни Эрмисту в окрестностях поселка Тыстамаа в Пярнуском уезде. Это место лучше всего соответствует цели оборонно-промышленного парка. Площадь территории составляет 204 гектара, и ее пригодность была подтверждена оценкой воздействия на окружающую среду. Оборонно-промышленный парк будет способствовать развитию местной экономики и национальной обороны за счет большей надежности поставок», – сказал специальный советник Министерства обороны по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.

Минобороны отметило, что для оборонно-промышленного парка также подходит участок в Пыхья-Кивиыли.