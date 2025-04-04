Посол: тарифы окажут значительное влияние на бедные страны Азии
Многие страны Юго-Восточной Азии производят продукцию для рынка США – это означает, что их торговый баланс явно не в пользу Соединенных Штатов, что и привело к введению высоких пошлин Дональдом Трампом.
После объявления Дональдом Трампом тарифов на импортируемые в страну товары американские индексы обвалились. S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,8% и 6% соответственно, что стало худшим однодневным результатом со времен разгара пандемии коронавируса.
«Опасения последних месяцев сегодня оправдались», – сказал Иво Труус, руководитель компании, экспортирующей в США. Эстонские компании отмечают, что теперь все зависит от того, как в Соединенных Штатах воспримут их цены, которые повысились на 20%.
Пошлин, на которые президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать, не существует. Доказательством того, что торговый партнер притесняет их какими-то правилами, Соединенные Штаты отныне считают дефицит торгового баланса.
Фондовый рынок США продолжает пугать инвесторов все более низкими минимумами после избрания Дональда Трампа президентом, тогда как балтийский рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Местные аналитики уверены в сохранении положительной динамики и показывают, во что можно вложить деньги.
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