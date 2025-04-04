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  • 04.04.25, 07:57

Вчерашний день стал худшим для рынков с 2020 года

После объявления Дональдом Трампом тарифов на импортируемые в страну товары американские индексы обвалились. S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,8% и 6% соответственно, что стало худшим однодневным результатом со времен разгара пандемии коронавируса.
Худший день и для нефти с 2022 года.
  • Худший день и для нефти с 2022 года. Foto: Reuters/Scanpix
Масштабное падение на рынке в США привело к потере 2,5 триллиона долларов его капитализации.
Несмотря на обвал и неутешительные прогнозы экономистов, Дональд Трамп уверен, что в долгосрочной перспективе его действия приведут к экономическому буму в стране. Однако доверие инвесторов к США подорвано. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон вчера призвал компании отложить свои инвестиции в США.
Значительным риском для перспектив мировой экономики «в период вялого роста» назвала новые тарифы глава МВФ Кристалина Георгиева.
Сегодня азиатские рынки продолжили снижаться: японский индекс Topix и Nikkei 225 снизились на 4,75 и 3,7% соответственно, австралийский индекс S&P/ASX 200 – на 2,2%, корейский индекс Kospi – на 1,7%. Фондовые рынки Китая, Гонконга и Тайваня закрыты в связи с национальными праздниками.
Фьючерсы на индексы акций указывают, что сегодня рынки Европы и США также откроются в красной зоне.
Индекс VIX, который измеряет волатильность на рынках и служит барометром настроений инвесторов, подскочил до самого высокого уровня с октября 2022 года, когда рынки последний раз достигали медвежьего уровня.
Ответные меры
Ситуацию делают еще более неопределенной последующие действия стран, которые столкнулись с новыми тарифами США. ЕС неоднократно заявлял, что на любые ограничения торговли со стороны Америки примет не менее жесткие меры.
Министерство торговли Китая уже заявило в четверг, что Пекин «решительно примет контрмеры для защиты своих прав и интересов». Министерство иностранных дел добавило: «Очевидно, что все больше и больше стран выступают против повышения тарифов и других односторонних агрессивных действий США».
Аналитики считают, что новые тарифы Трампа могут резко сократить рост ВВП Китая в этом году и подтолкнуть вторую по величине экономику мира к переходу от производства на экспорт к внутреннему потреблению.
Рынок испугался

Горячие новости

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Доллар США упал на 1,7% по отношению к корзине конкурентов в четверг и еще на 0,2 процента в пятницу, сведя на нет все достижения с момента победы Трампа на выборах в ноябре.
В то время как экономисты предсказывали, что новые пошлины подстегнут инфляцию и подорвут рост, акции американских банков упали на фоне опасений рецессии, а индекс KBW упал на 9,9 процента.
Самая дорогая компания Apple за день потеряла 300 млрд долларов рыночной капитализации, поскольку акции компании упали на 9,3%. Это стало худшим падением рыночной стоимости Apple за всю историю компании.
Нефть марки Brent подешевела на 6,7% до 69,94 доллара за баррель.
Инвесторы бросились в казначейские облигации США – убежище в моменты рыночных потрясений. В то же время золото, которое также считается защитным активом, вчера просело почти на 2%.
Группы, ориентированные на потребителей, включая группу спортивной одежды Nike и розничную торговлю электроникой Best Buy, оказались в числе наиболее пострадавших на фоне беспокойства о том, как последние тарифы повлияют на и без того мрачные настроения среди американских домохозяйств и потенциальный ущерб цепочкам поставок. Акции компаний вчера закрылись на 14% и 18% процентов ниже.
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