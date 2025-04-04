Вчерашний день стал худшим для рынков с 2020 года

Сегодня азиатские рынки продолжили снижаться: японский индекс Topix и Nikkei 225 снизились на 4,75 и 3,7% соответственно, австралийский индекс S&P/ASX 200 – на 2,2%, корейский индекс Kospi – на 1,7%. Фондовые рынки Китая, Гонконга и Тайваня закрыты в связи с национальными праздниками.

Фьючерсы на индексы акций указывают, что сегодня рынки Европы и США также откроются в красной зоне.

Индекс VIX, который измеряет волатильность на рынках и служит барометром настроений инвесторов, подскочил до самого высокого уровня с октября 2022 года, когда рынки последний раз достигали медвежьего уровня.

Ответные меры

Ситуацию делают еще более неопределенной последующие действия стран, которые столкнулись с новыми тарифами США. ЕС неоднократно заявлял, что на любые ограничения торговли со стороны Америки примет не менее жесткие меры.

Министерство торговли Китая уже заявило в четверг, что Пекин «решительно примет контрмеры для защиты своих прав и интересов». Министерство иностранных дел добавило: «Очевидно, что все больше и больше стран выступают против повышения тарифов и других односторонних агрессивных действий США».

Аналитики считают, что новые тарифы Трампа могут резко сократить рост ВВП Китая в этом году и подтолкнуть вторую по величине экономику мира к переходу от производства на экспорт к внутреннему потреблению.

Рынок испугался