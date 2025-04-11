Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня

Вместо обанкротившегося садового центра Hortes в Лаагри открыл свои двери садоводческий центр Rikets. Решение выйти на рынок было принято молниеносно: всего за несколько недель до начала высокого сезона садоводства компания не побоялась рискнуть и открыть центр.
- Руководитель Rikets Hulgi и садоводческого центра Rikets Гетрийн Хермлин.
- Foto: Андрас Кралла
Новый руководитель садоводческого центра Rikets Гетрийн Хермлин призналась, что создать подобный центр компания планировала на протяжении нескольких лет, но план так и оставался мечтой. «У нас есть свои цветочные магазины и собственный сад, где мы продавали растения. Но располагались они несколько удаленно, и многие не знали, что туда можно приехать. Когда компания Hortes приступила к процессу санации, возникла эта идея, которая, правда, повисла в воздухе», – сказала она.
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