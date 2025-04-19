Коалиция отказывается снижать НСО: «это не повлияет на стоимость продуктов питания»

Правящие партии на этой неделе в очередной раз провалили попытку оппозиции снизить налог с оборота на продукты питания: сторонники введения льготной ставки НСО приводят в пример опыт большинства стран ЕС, но в правительстве настаивают, что на конечном потребителе этот шаг не скажется, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Julia-Maria Linna
Инициатива центристов предусматривала уменьшение ставки НСО на продукты питания c нынешних 22% до 9%, а соответствующий законопроект EKRE до 5%.
«У нас такого опыта нет, но он есть у 25 стран Евросоюза. И почему-то они эту систему не изменили. Если бы этот опыт был отрицательным, думаю, что какое-либо из этих государств изменило бы свою налоговую политику, но этого сделано не было», – сказал председатель фракции центристов Лаури Лаатс.
Между тем в правящей коалиции по-прежнему настаивают на том, что снижение НСО не приведет к удешевлению продтоваров.
«Если мы посмотрим на Латвию и Испанию, где была снижена ставка НСО, то, к сожалению, это так и не дошло до потребителей. На какое-то мгновение это проявляется в ценах, но затем снова исчезает. Как правило, эти деньги остаются у посредников: торговых сетей или кого-то еще. Отдавать эту разницу им в то время, когда нам надо повышать расходы на оборону и делать что-то еще, сама по себе довольно странная идея», – подчеркнул премьер-министр Кристен Михал.
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