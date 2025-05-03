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  • 03.05.25, 11:50

Fazer закрыл завод в Литве в конце прошлого года. «Латвия подставила плечо»

Глава Fazer Eesti Анне Мере рассказала на прошедшей 23 апреля годовой конференции Союза пищевой промышленности, что компания в конце прошлого года закрыла литовский завод и перенесла производство на предприятие в Латвии.
Анне Мере считает, что быстрого экономического роста ждать не стоит.
  • Анне Мере считает, что быстрого экономического роста ждать не стоит.
  • Foto: Erlend Štaub
Äripäev писал год назад, что Fazer планирует перевести весь балтийский хлебопекарный бизнес в Латвию.
Анне Мере на конференции подтвердила, что в конце прошлого года Fazer действительно закрыл завод в Литве и перенес производство в Латвию.
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