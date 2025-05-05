Магазины сети Ideaal Kosmeetika сдали позиции

«Таких трав, как в Эстонии, вы не найдете нигде в мире», – восхищается предпринимательница Анастасия Маркова, переехавшая в Таллинн из Москвы ради здоровья сына и начавшая здесь свое дело. Ее небольшая компания Botanic Garden, производящая натуральную косметику, уже успела и показать первую прибыль, и почувствовать на себе тяжесть инфляции и кризиса.
«Мы находимся как будто в гетто. Здесь нечего приукрашивать», – говорит предприниматель, фирма которого располагается на Пярнуском шоссе в Таллинне. Эта улица в столице уже много лет несколько запущена: фирмы на ней часто сменяются, и причина тому на самом деле достаточно проста, но в то же время и сложна.
На аукционной платформе судебных исполнителей выставлено большое количество количество косметической и парфюмерной продукции, а также экспресс-тесты на COVID-19. Это активы компании Globalex, обанкротившейся в январе этого года, передает Ärileht.
Первая тройка этого года в ТОПе химической промышленности подтверждает, что спрос на косметику и товары для красоты не снижается, две из трех компаний успешно работают именно в этой области, пишет портал Tööstusuudised.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.