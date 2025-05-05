Магазины сети Ideaal Kosmeetika сдали позиции

«Мы находимся как будто в гетто. Здесь нечего приукрашивать», – говорит предприниматель, фирма которого располагается на Пярнуском шоссе в Таллинне. Эта улица в столице уже много лет несколько запущена: фирмы на ней часто сменяются, и причина тому на самом деле достаточно проста, но в то же время и сложна.