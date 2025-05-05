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  • 05.05.25, 16:51

Магазины сети Ideaal Kosmeetika сдали позиции

Выручка магазинов Ideaal Kosmeetika за год заметно сократилась, особенно резко снизилась прибыль.
Магазин Ideaal Kosmeetika.
  • Магазин Ideaal Kosmeetika.
Под брендом Ideaal Kosmeetika работают 13 розничных магазинов косметики и интернет-магазин, которыми управляет компания Renalko Kaubandus.
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