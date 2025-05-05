Предприятие Estonia Farmid переходит к Infortar после неудавшейся сделки с Хелениусом
EG Biofond, дочерняя фирма биржевой компании Infortar, приобретает сельскохозяйственное предприятие Estonia Farmid OÜ, сообщил Infortar. Недавно покупку планировал и крупный предприниматель Йоаким Хелениус, но сделка сорвалась в последний момент.
Государственное управление, которое ценит сельское хозяйство и производство продовольствия, отвечает интересам всего общества и не должно отодвигаться на второй план, пишет генеральный директор PRIA Маргус Ноормаа.
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