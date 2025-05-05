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  • 05.05.25, 10:27

Предприятие Estonia Farmid переходит к Infortar после неудавшейся сделки с Хелениусом

EG Biofond, дочерняя фирма биржевой компании Infortar, приобретает сельскохозяйственное предприятие Estonia Farmid OÜ, сообщил Infortar. Недавно покупку планировал и крупный предприниматель Йоаким Хелениус, но сделка сорвалась в последний момент.
Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
  • Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
  • Foto: Рауль Меэ
Договор, по которому EG Biofond приобретет 96,6% акций Estonia Farms, был заключен 2 мая. Оставшаяся доля остается у дочерней компании Estonia Farmid.
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