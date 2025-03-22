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  • 22.03.25, 10:42

Гендиректор PRIA: я беспокоюсь о том, что продовольственная безопасность может остаться без внимания

Государственное управление, которое ценит сельское хозяйство и производство продовольствия, отвечает интересам всего общества и не должно отодвигаться на второй план, пишет генеральный директор PRIA Маргус Ноормаа.
«Если мы не сделаем развитие производства продуктов питания и сельской жизни приоритетом, цена будет для нас слишком высока», – подчеркивает генеральный директор PRIA Маргус Ноормаа.
  • «Если мы не сделаем развитие производства продуктов питания и сельской жизни приоритетом, цена будет для нас слишком высока», – подчеркивает генеральный директор PRIA Маргус Ноормаа. Foto: PRIA
В свете административной реформы, сокращения бюрократии и повышения эффективности уместно напомнить народную мудрость: не кусай руку, которая тебя кормит. Меня тревожит тот факт, что в рамках планируемых правительством реформ и изменений всерьез рассматривается возможность объединения на уровне государственной власти таких тем, как продовольственная безопасность, производство продуктов питания и региональное развитие, с другими направлениями.
Эти сферы не должны остаться в роли пасынка, за которого никто не заступается. Сельское хозяйство и производство продовольствия нуждаются в сильном представителе, четком фокусе и эффективном управлении. Сельское хозяйство – это не просто одна из отраслей экономики, а неотъемлемая часть национальной обороны и внутренней безопасности.
Крайне важно не допустить, чтобы стратегически важные темы были размыты, и обеспечить аграрному сектору должное внимание и поддержку. Благополучная сельская жизнь – это краеугольный камень эстонского государства, а сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары – важная статья эстонского экспорта.
Касается каждого из нас
Председатель Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты (EPKK) Керли Атс подчеркнула в своем обращении к правительству, что внимание к сельскому хозяйству и производству продуктов питания должно сохраняться в деятельности и названии отдельного министерства. Я полностью поддерживаю эту позицию!
В нынешней геополитической ситуации, когда продовольственная безопасность является неотъемлемой частью обороноспособности государства, крайне важно, чтобы в этой сфере было четкое и целенаправленное управление на самом высоком политическом уровне. Размывание наших приоритетов среди других (экономических) тем делает слишком реальной угрозу того, что забота о наших продовольственных производителях в ходе реформ окажется где-то «между двух стульев» и больше не будет ничьей ответственностью.
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