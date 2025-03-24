Крупная сделка Хелениуса с молочной фермой сорвалась. «Это крайне раздражает»

В середине декабря связанная с Йоакимом Хелениусом и Trigon Capital компания подписала договор о покупке крупной агрофирмы Estonia Farmid. Однако теперь сделка отменяется. Foto: Meeli Küttim
Член правления и один из совладельцев компании Estonia Farmid Яанус Марранди заявил, что фирма Хелениуса не перевела деньги нынешним владельцам фермы в оговоренный срок. «Похоже, покупатель не смог обеспечить финансирование», – пояснил он.
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По мнению бывшего председателя совета Estonian Air Йоакима Хелениуса, Estonian Air/Nordica должна была перенять бизнес-модель латвийской airBaltic и стать доминирующим лоукостером в регионе. Вместо этого эстонские политики заигрались в бухгалтеров и требовали прибыль здесь и сейчас, вообще не видя никакой большой картинки, считает он.
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