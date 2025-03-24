Крупная сделка Хелениуса с молочной фермой сорвалась. «Это крайне раздражает»

По мнению бывшего председателя совета Estonian Air Йоакима Хелениуса, Estonian Air/Nordica должна была перенять бизнес-модель латвийской airBaltic и стать доминирующим лоукостером в регионе. Вместо этого эстонские политики заигрались в бухгалтеров и требовали прибыль здесь и сейчас, вообще не видя никакой большой картинки, считает он.