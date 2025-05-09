Бывший финансовый директор Tele2 теперь работает в Magnum

Пену покинула руководство Tele2 в сентябре 2023 года, когда ушла в отпуск по уходу за ребенком. С начала мая этого года она вошла в правление Magnum и занимает пост финансового директора концерна. В Magnum ее пригласили через рекрутинговую фирму.
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Департамент конкуренции инициировал контрольное производство в отношении оптовых дистрибьюторов лекарств, которые контролируют сети аптек – Magnum Medical OÜ, Allium UPI OÜ, Tamro Eesti OÜ, Baltfarma OÜ и OÜ PharmaMint – и которые занимаются, среди прочего, оптовой или розничной торговлей пищевыми добавками.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.