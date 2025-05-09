Назад 09.05.25, 15:04 Бывший финансовый директор Tele2 теперь работает в Magnum Концерн Magnum, принадлежащий крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ, принял на работу бывшего финансового директора Tele2 Кристину Пену, много лет проработавшей в телекоммуникационной компании.

Финансовый директор Кристина Пену.

Foto: Raul Mee

Пену покинула руководство Tele2 в сентябре 2023 года, когда ушла в отпуск по уходу за ребенком. С начала мая этого года она вошла в правление Magnum и занимает пост финансового директора концерна. В Magnum ее пригласили через рекрутинговую фирму.