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  • 09.05.25, 15:04

Бывший финансовый директор Tele2 теперь работает в Magnum

Концерн Magnum, принадлежащий крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ, принял на работу бывшего финансового директора Tele2 Кристину Пену, много лет проработавшей в телекоммуникационной компании.
Финансовый директор Кристина Пену.
  • Финансовый директор Кристина Пену.
  • Foto: Raul Mee
Пену покинула руководство Tele2 в сентябре 2023 года, когда ушла в отпуск по уходу за ребенком. С начала мая этого года она вошла в правление Magnum и занимает пост финансового директора концерна. В Magnum ее пригласили через рекрутинговую фирму.
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