Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли
Прибыль нарвской металлургической промышленной компании и одного из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа Fortaco Estonia в прошлом году значительно сократилась, однако с новыми инвестициями руководство намерено достичь роста.
Работающая в Ида-Вирумаа компания Fortaco Estonia на условиях субподряда производит продукцию для международных концернов, занимающихся тяжёлой промышленностью. Основной продукцией являются компоненты для автокрановых систем и специальной техники.
Foto: Andras Kralla
Лариса Шабунова, глава компании с более чем 400 сотрудниками, считает причиной ухудшившихся результатов более сложную экономическую ситуацию в Европе.
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В середине мая в Нарве, на территории промпарка торжественно откроется новый цех завода Fortaco Estonia. Из планируемых 50 новых рабочих мест занято уже 21. Сейчас каждую неделю завод нанимает около десяти человек.
Центральное отопление в Нарве годами было самым дешевым в Эстонии, а теперь – одно из самых дорогих в стране. Ошеломительными для нарвских предпринимателей стали не только сами цены, но и динамика их роста: после многолетней стабильности цены взлетают, как ракета. И переложить эти расходы на своих потребителей могут не все предприятия.
12 декабря в нарвской ратуше прошло торжественное награждение победителей ежегодного конкурса «Нарвский предприниматель» и прием в честь победителей. Известные заводы вновь были признаны лучшими в нескольких категориях. Но награды получили также создательница мебели, тестировщики оборудования и торговцы пиломатериалами.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.