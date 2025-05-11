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  • 11.05.25, 14:34

Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли

Прибыль нарвской металлургической промышленной компании и одного из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа Fortaco Estonia в прошлом году значительно сократилась, однако с новыми инвестициями руководство намерено достичь роста.
Работающая в Ида-Вирумаа компания Fortaco Estonia на условиях субподряда производит продукцию для международных концернов, занимающихся тяжёлой промышленностью. Основной продукцией являются компоненты для автокрановых систем и специальной техники.
  • Работающая в Ида-Вирумаа компания Fortaco Estonia на условиях субподряда производит продукцию для международных концернов, занимающихся тяжёлой промышленностью. Основной продукцией являются компоненты для автокрановых систем и специальной техники.
  • Foto: Andras Kralla
Лариса Шабунова, глава компании с более чем 400 сотрудниками, считает причиной ухудшившихся результатов более сложную экономическую ситуацию в Европе.
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