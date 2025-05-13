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  • 13.05.25, 13:16

Владелец Toftan продал пярнуский завод датчанам

Владелец деревообрабатывающего предприятия Toftan, швед Карл Хедин, продал значительную часть своего концерна. Новый владелец появился и у расположенного недалеко от Пярну завода по производству деревянной упаковки Boardic.
Производство Boardic перейдет в руки датчан.
  • Производство Boardic перейдет в руки датчан.
  • Foto: Boardic AB
Boardic с оборотом в 9 млн евро является частью упаковочного бизнеса шведского промышленника Карла Хедина – Karl Hedin Emballage, а покупателем выступила датская семейная фирма Dansk Træemballage.
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