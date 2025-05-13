Владелец Toftan продал пярнуский завод датчанам

Владелец деревообрабатывающего предприятия Toftan, швед Карл Хедин, продал значительную часть своего концерна. Новый владелец появился и у расположенного недалеко от Пярну завода по производству деревянной упаковки Boardic.
Пора спросить себя: действительно ли мы в Эстонии обучаем тому, чему следует – на нужном уровне и правильным способом? В противном случае мы и дальше будем воспроизводить парадокс, при котором страна одновременно сталкивается и с безработицей, и с дефицитом рабочей силы, пишет ректор Эстонского университета предпринимательства Mainor Андрус Педай.
Доля промышленности в ВВП Ида-Вирумаа заметно выше, чем в среднем по Эстонии, но и спад в этой отрасли за последние годы был значительно больше среднего именно здесь. Деньги Фонда справедливого перехода теперь сулят региону промышленный рост и локальный строительный бум, считает руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик.
За месяц число безработных сократилось более чем на 2400 человек, а на последний день апреля в Кассе по безработице было зарегистрировано менее 47 300 безработных. Год назад, в конце апреля, в кассе зарегистрировались 51 900 человек.
В марте промышленные компании Эстонии произвели на 0,5% больше продукции в постоянных ценах по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Департамент статистики. По словам ведущего аналитика департамента Хелле Бундер, в первом квартале каждого месяца фиксировался небольшой рост объемов производства в обрабатывающей промышленности.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.