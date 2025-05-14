Центристская партия подала жалобу в ЕСПЧ в связи с решением по делу Porto Franco

Центристская партия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью обжаловать решение Госсуда по делу Porto Franco.
- Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
- Foto: Liis Treimann
Напомним, в феврале вступило в окончательную силу решение Госсуда, в рамках которого Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию признали виновными в торговле влиянием. Центристскую партию суд приговорил к штрафу в размере 750 000 евро. Суд увеличил приговор за новое преступление на сумму наказания, не отбытого согласно приговору Харьюского уездного суда от 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Следовательно, Центристская партия получила в общей сложности штраф в размере 1 000 000 евро.
Согласно обвинению, Тедер сделал пожертвование Центристской партии в обмен на то, чтобы генеральный секретарь партии Корб использовал свое влияние на мэра Михаила Кылварта. Таллиннская городская управа предоставила девелоперу Porto Franco преимущество при ходатайстве о сервитуте.
По версии обвинения, Корб, будучи высокопоставленным чиновником, в течение 2020 года представлял интересы Тедера в переговорах о сервитуте.
В обвинительном заключении также говорится, что Таллиннская горуправа не соблюдала обычную практику и принципы ценообразования при определении платы за сервитут Porto Franco. Плата за сервитут, требуемая от OÜ Porto Franco, была снижена с 776 580 евро до 301 000 евро. Тедер при этом пожертвовал политической партии 120 000 евро.
В жалобе Центристская партия оспаривает как сам обвинительный приговор, так и назначенное наказание. Интересы Центристской партии в ЕСПЧ представляют присяжные адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла, по словам которых, в решении Государственного суда есть ряд аспектов, которые могут быть расценены как нарушение статей 6, 7 и 11 Европейской конвенции по правам человека.
По словам Кереса, обвинительный приговор непонятен уже потому, что предприниматель в разговоре с тогдашним генеральным секретарем Центристской партии не стремился к незаконному преимуществу, его целью было проинформировать о произволе со стороны одного из городских департаментов, который незаконно требовал чрезмерно высокую плату за сервитут: «Тот факт, что департамент признал ошибку и прекратил противоправные действия, в правовом государстве не может рассматриваться как выгода, для получения которой было использовано влияние».
Керес также отметил, что при назначении наказания Государственный суд исходил не из обстоятельств дела, а из стремления ограничить деятельность партии.
«Тем самым Госсуд нарушил право Центристской партии, ее членов и избирателей на свободу объединений и политическое самовыражение, – уверен он. – Даже если бы санкции в отношении партии и были оправданы, то они должны были быть минимально ограничивающими и не подрывать демократию. Такая мера, как ограничение политической деятельности партии может быть пропорциональной только в случае, если ее деятельность угрожает демократии или подстрекает к насилию, что в данном случае не имело места. Следовательно, принятые в отношении Центристской партии меры непропорциональны тем деяниям, в которых ее обвиняют».
Если Европейский суд по правам человека согласится с представленными в жалобе аргументами, дело будет возвращено в Государственный суд для повторного рассмотрения.
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