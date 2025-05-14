Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,17%303,2
  • OMX Riga−0,04%868,25
  • OMX Tallinn0,37%1 999
  • OMX Vilnius−0,16%1 205,47
  • S&P 5000,09%5 891,6
  • DOW 30−0,17%42 068,85
  • Nasdaq 0,59%19 121,9
  • FTSE 100−0,21%8 585,01
  • Nikkei 225−0,14%38 128,13
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • OMX Baltic0,17%303,2
  • OMX Riga−0,04%868,25
  • OMX Tallinn0,37%1 999
  • OMX Vilnius−0,16%1 205,47
  • S&P 5000,09%5 891,6
  • DOW 30−0,17%42 068,85
  • Nasdaq 0,59%19 121,9
  • FTSE 100−0,21%8 585,01
  • Nikkei 225−0,14%38 128,13
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • 14.05.25, 14:10

Центристская партия подала жалобу в ЕСПЧ в связи с решением по делу Porto Franco

Центристская партия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью обжаловать решение Госсуда по делу Porto Franco.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Foto: Liis Treimann
Напомним, в феврале вступило в окончательную силу решение Госсуда, в рамках которого Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию признали виновными в торговле влиянием. Центристскую партию суд приговорил к штрафу в размере 750 000 евро. Суд увеличил приговор за новое преступление на сумму наказания, не отбытого согласно приговору Харьюского уездного суда от 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Следовательно, Центристская партия получила в общей сложности штраф в размере 1 000 000 евро.
Согласно обвинению, Тедер сделал пожертвование Центристской партии в обмен на то, чтобы генеральный секретарь партии Корб использовал свое влияние на мэра Михаила Кылварта. Таллиннская городская управа предоставила девелоперу Porto Franco преимущество при ходатайстве о сервитуте.
По версии обвинения, Корб, будучи высокопоставленным чиновником, в течение 2020 года представлял интересы Тедера в переговорах о сервитуте.
В обвинительном заключении также говорится, что Таллиннская горуправа не соблюдала обычную практику и принципы ценообразования при определении платы за сервитут Porto Franco. Плата за сервитут, требуемая от OÜ Porto Franco, была снижена с 776 580 евро до 301 000 евро. Тедер при этом пожертвовал политической партии 120 000 евро.
В жалобе Центристская партия оспаривает как сам обвинительный приговор, так и назначенное наказание. Интересы Центристской партии в ЕСПЧ представляют присяжные адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла, по словам которых, в решении Государственного суда есть ряд аспектов, которые могут быть расценены как нарушение статей 6, 7 и 11 Европейской конвенции по правам человека.
По словам Кереса, обвинительный приговор непонятен уже потому, что предприниматель в разговоре с тогдашним генеральным секретарем Центристской партии не стремился к незаконному преимуществу, его целью было проинформировать о произволе со стороны одного из городских департаментов, который незаконно требовал чрезмерно высокую плату за сервитут: «Тот факт, что департамент признал ошибку и прекратил противоправные действия, в правовом государстве не может рассматриваться как выгода, для получения которой было использовано влияние».
Керес также отметил, что при назначении наказания Государственный суд исходил не из обстоятельств дела, а из стремления ограничить деятельность партии.
«Тем самым Госсуд нарушил право Центристской партии, ее членов и избирателей на свободу объединений и политическое самовыражение, – уверен он. – Даже если бы санкции в отношении партии и были оправданы, то они должны были быть минимально ограничивающими и не подрывать демократию. Такая мера, как ограничение политической деятельности партии может быть пропорциональной только в случае, если ее деятельность угрожает демократии или подстрекает к насилию, что в данном случае не имело места. Следовательно, принятые в отношении Центристской партии меры непропорциональны тем деяниям, в которых ее обвиняют».
Если Европейский суд по правам человека согласится с представленными в жалобе аргументами, дело будет возвращено в Государственный суд для повторного рассмотрения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.03.25, 13:43
Рауно Тедер в откровенном интервью: мне советовали молчать по поводу Porto Franco, это был плохой совет
Бизнесмен Раунo Тедер, перенявший бизнес Хиллара Тедера, рассказал, что многие вещи он делает совершенно иначе, чем его отец.
Mнения
  • 14.02.25, 12:34
Эльконд Либман: дело Porto Franco не лишило центристов политических перспектив
Решение Государственного суда по делу Porto Franco могло бы стать последним актом возвращения Центристской партии ее старого статуса «нерукопожатной». Но стало ли таким в действительности, задается вопросом политический обозреватель Эльконд Либман.
Новости
  • 07.02.25, 17:21
Ратас – угрожающему иском Кылварту: это трусливо!
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт пригрозил привлечь к ответственности за дело Porto Franco бывшее правление партии, в том числе экс-председателя Юри Ратаса. По оценке Ратаса, это невозможно.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.05.25, 12:49
Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство
2
Новости
  • 13.05.25, 06:00
Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов
3
Новости
  • 13.05.25, 10:59
Количество компаний в промпарках Ида-Вирумаа удвоится
4
Новости
  • 11.05.25, 14:34
Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли
5
Биржа
  • 12.05.25, 11:31
Погрязший в долгах девелопер продает квартал Лютера биржевой компании
6
Биржа
  • 13.05.25, 16:03
Топ-инвесторы прогнозируют резкое падение рынка

Последние новости

Новости
  • 14.05.25, 17:10
Суд: Еврокомиссия должна была обнародовать переписку с Pfizer о вакцинах
Новости
  • 14.05.25, 16:48
«Год был полон вызовов». Выкупивший конкурента предприниматель пока не смог выйти в прибыль
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Новости
  • 14.05.25, 14:42
Юрген Лиги о пенсионной системе: уходящие верят, что их деньги сгорают – это колоссальная глупость
Биржа
  • 14.05.25, 14:18
Миноритарии в неведении: акционерам Clevon предстоит еще месяц ждать своей участи
Руководитель Clevon: я знаю, что это самый наболевший вопрос
Новости
  • 14.05.25, 14:10
Центристская партия подала жалобу в ЕСПЧ в связи с решением по делу Porto Franco
Биржа
  • 14.05.25, 13:10
Eesti Energia удалось приобрести большую часть акций Enefit Green
Новости
  • 14.05.25, 12:41
Глава Кассы здоровья: в список семейного врача должно входить еще больше людей

Сейчас в фокусе

Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов
Новости
  • 13.05.25, 06:00
Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов
Кристи Сааре ждет «красных» дней, чтобы увеличить позиции в своем портфеле.
Биржа
  • 13.05.25, 16:03
Топ-инвесторы прогнозируют резкое падение рынка
Андрей Деменков.
Mнения
  • 13.05.25, 08:13
Почему Эстонии нельзя быть как все
Президент США Дональд Трамп и спецпосланник США Стив Уиткофф.
Новости
  • 13.05.25, 14:03
США назвали требования переговоров по Украине «ультиматумом»
Руководитель IVIA Теэт Куусмик рассказывает, как Фонд справедливого перехода повлиял на ида-вируские промпарки.
Новости
  • 13.05.25, 10:59
Количество компаний в промпарках Ида-Вирумаа удвоится
Заключенные соглашения включают производство FPV, то есть ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR – разведывательных дронов, рассказал директор по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.
Новости
  • 13.05.25, 11:07
Эстонский продавец дронов строит крупнейший в странах Балтии завод
Производство Boardic перейдет в руки датчан.
Новости
  • 13.05.25, 13:16
Владелец Toftan продал пярнуский завод датчанам
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025