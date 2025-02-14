Назад 14.02.25, 12:34 Эльконд Либман: дело Porto Franco не лишило центристов политических перспектив Решение Государственного суда по делу Porto Franco могло бы стать последним актом возвращения Центристской партии ее старого статуса «нерукопожатной». Но стало ли таким в действительности, задается вопросом политический обозреватель Эльконд Либман.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Foto: Liis Treimann

Неделю назад Госсуд согласился с решением Таллиннского окружного суда по так называемому «делу Porto Franco», в свою очередь отменившим оправдательный приговор Харьюского уездного суда. Предприниматель ХилларТедер, бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и сама Центристская партия признаны виновными, и приговор вступил в силу. Тедер и Корб получили условные сроки, а партия должна уплатить штраф в размере 1 миллиона евро.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что мы, мол, приговор принимаем и будем его исполнять, хотя «надеялись, что будет другое решение». Вынесенное же Госсудом лидер центристов назвал «несправедливым по отношению к нам», подчеркнув, что это не юридическая, а эмоциональная оценка. Последнее очень даже понятно, поскольку миллион евро – сумма сама по себе немалая – партия обязана уплатить в течение месяца, если суд не удовлетворит ее ходатайство о рассрочке платежа. Самый печальный для партии сценарий – отказ от рассрочки, неуплата штрафа в срок, объявление партии банкротом и ее принудительная ликвидация.

Но до этого, как бы, возможно, кому-то ни хотелось, едва ли дойдет. Кроме того, эмоции взвинчивает и суть приговора. Центристскую парию и ее бывшего генсека признали виновными в торговле влиянием. Это не воровство или хищение, не явное и доказанное мошенничество, не перехваченная взятка, в конце концов. В инкриминированной подсудимым (теперь уже осужденным) «торговле влиянием» доказательная база заметно более зыбкая, и выстраивать ее приходится в немалой степени на умозаключениях. В данном случае речь шла об установлении сервитута, то есть ограниченного права пользоваться чужой землей, которое город предоставил связанной с Хилларом Тедером компании на льготных для нее условиях. Тедер же сделал щедрое пожертвование в пользу Центристской партии, которая в то время властвовала в столице.

Переговоры между фирмой и городскими властями якобы шли через Корба. Вроде как цепочка выстраивается довольно-таки прозрачная. Но можно и возразить – мол, пожертвование к льготному сервитуту отношения не имеет: любое физическое лицо вправе пожертвовать любую сумму любой партии в любое время, а льгота предоставлена, чтобы быстрее завершить важное не только для девелопера, но и для города строительство. И получается ситуация, близкая к формуле «слово против слова». Есть и третье возбуждающее эмоции обстоятельство. Да, мэром Таллинна был в то время Михаил Кылварт, но он ведь не только не осужден, но и вовсе не являлся фигурантом дела. А виновной признана Центристская партия, которая возглавлялась в те времена совсем другими людьми.

Правда, именно «дело Porto Franco» привело в 2021 году к тому, что Ратас подал в отставку с поста премьер-министра, а существовавшая с 2019 года коалиция Центристской партии, «Отечества» и Консервативной народной партии прекратила свое существование (впрочем, центристы оставались в союзе с реформистами в правительстве Каи Каллас вплоть до того момента, когда его вполне сознательно развалил все тот же Юри Ратас, тогда еще бывший партийным лидером).

Этим же уголовным делом, хотя и заметно позже, после объявления обвинительного приговора Таллиннским окружным судом, обосновали свой разрыв с центристами в столице социал-демократы, после чего Центристская партия оказалась в оппозиции и в Таллинне, а столичного мэра-центриста Михаила Кылварта сменил мэр-социал-демократ Евгений Осиновский.

Сезон бегства функционеров, вплоть до самой верхушки, из Центристской партии открылся после избрания Кылварта ее председателем и существенно позже начала уголовного процесса по делу о торговле влиянием. Когда судебная гроза разразилась, они еще плотненько сидели на своих местах. Сегодня, разбежавшись как по коалиционным, так и по оппозиционным партиям, они все как бы «белые и пушистые» и наверняка заинтересованы в том, чтобы центристы никогда не возвращались к власти.

Между тем, сама Центристская партия настроена иначе и нацелена на грядущие победы. Кылварт на вопрос о том, считает ли он, что его партию пригласят в какую-нибудь коалицию, ответил с обескураживающей прямотой и непосредственностью: вопрос не в том, пригласят ли нас, а в том, пригласим ли мы. Такой неоправданный, казалось бы, замах, может оказаться предвестником удачного броска.

Если парламент, несмотря на все потуги депутатов, не успеет до осенних муниципальных выборов изменить конституцию, у центристов появятся хорошие шансы в ключевых для них регионах – на северо-востоке, а, главное, в Таллинне. Не скажешь, чтобы столичные избиратели были довольны своей нынешней властью больше, чем прежней. Скорее даже наоборот. А то обстоятельство, что сегодняшние столичные власти стараются не делать резких движений до выборов, в основном продолжая начатое предшественниками, работает не только на них, но и против, разочаровывая тех, кто ждал новизны.

До парламентских выборов еще целых два года с хвостиком, но это не так уж и много, поскольку полсрока-то уже позади, а у нас редкое правительство выдерживало весь четырехлетний срок. Сегодня совокупный рейтинг оппозиционных партий заметно превышает рейтинг партий правящей коалиции, а работой правительства недовольно 70% избирателей. Рейтинг коалиции сильно тянет вниз «Ээсти 200» с ее двумя с небольшим процентами популярности.

Символично и показательно, что председатель именно этой партии Кристина Каллас призвала после объявления решения Госсуда лишить Центристскую партию государственного финансирования. Государственное финансирование парламентских партий осуществляется в соответствии с величиной их фракций, то есть, с количеством заседающих в Рийгикогу депутатов. Фракция «двухпроцентной» партии «Ээсти 200» насчитывает 14 человек, поскольку во время парламентских выборов 2023 года она была значительно популярнее, чем сейчас. И столько их по идее останется до 2027 года – с соответствующим финансированием. Это своего рода хорошая мина при очень плохой игре: важно не только громко самоутвердиться, но и другому подкузьмить.

Лидер электорального рейтинга – «Отечество» – удерживается наверху, благодаря нахождению в оппозиции непопулярному правительству и декларируемой борьбе с ростом налогов. Но нелишне будет отметить два важных момента: во-первых, хоть лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу и занял первое место в списке наиболее предпочтительных премьер-министров, но набрал при этом всего двадцать с небольшим процентов голосов. Лидером же оказался кандидат по имени «Не могу сказать», набравший свыше тридцати процентов. Это означает, что уровень доверия к политикам вообще очень низок. Во-вторых, в случае, если Рейнсалу возглавит правительство, его протестный пыл заметно поубавится – и, в конце концов, он обещал отменить только автомобильный налог, но ничего не говорил о подоходном налоге и налоге с оборота, которые оказывают влияние на повседневную жизнь большего числа людей.

Рейтинг центристов стабильно держится на уровне 12-14%, что позволяет партии на равных участвовать в политической жизни и сопутствующих ей «играх обмена». Если не повторятся времена игры «все против одного», борьбы «белых сил» против мрака.