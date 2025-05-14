Суд: Еврокомиссия должна была обнародовать переписку с Pfizer о вакцинах

Европейская комиссия (ЕК) потерпела поражение в судебном разбирательстве, касавшемся переписки с руководством фармацевтического концерна Pfizer о поставках Евросоюзу вакцин от COVID-19.
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В среду, 14 мая, Суд Европейского Союза удовлетворил иск газеты The New York Times, оспорившей отказ Брюсселя обнародовать соответствующие SMS-сообщения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководства Pfizer, передает DW.
Еврокомиссия не смогла предоставить достаточные обоснования
Оглашая решение по так называемому делу «Пфайзергейт», суд в Люксембурге сослался на распоряжение ЕС о доступе к документам, согласно которому все документы европейских институтов должны быть доступны общественности. Кроме того, Еврокомиссия «не смогла убедительно объяснить», почему не удалось найти требуемые документы, а также почему она «сочла, что текстовые сообщения, обмен которыми происходил в контексте закупок вакцин от COVID-19, не содержат важной информации», отметил суд.
Он также указал, что ответы ЕК на протяжении всего разбирательства основывались на гипотезах либо на изменяющейся или неточной информации. В свою очередь выступавшая истцом газета смогла доказать, что SMS-переписка между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой в период с января 2021 года по 11 мая 2022-го имела место.
The New York Times требует большей прозрачности
Ранее Еврокомиссия заявляла, что требуемые текстовые сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти. Как указывало ведомство, речь идет не о конкретном документе, а о переписке, которая совсем необязательно представляет общественный интерес и должна храниться в архиве или быть обнародована.
В свою очередь журналистка The New York Times Мартина Стеви, получившая отказ в доступе к чатам, заявляла, что личные контакты фон дер Ляйен и Бурлы имели решающее значение для заключения сделки о многомиллиардных закупках вакцин ЕС в разгар пандемии COVID-19. После этого Стеви и The New York Times обратились с иском в Суд ЕС.
Закупки вакцины от коронавируса для ЕС
Весной 2021 года на фоне продолжающейся пандемии Еврокомиссия заключила контракт с корпорацией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech на поставку до 1,8 млрд доз вакцины Comirnaty на сумму около 39 млрд долларов. Многие аспекты этих закупок остались конфиденциальными, что привело к обвинениям в недостаточной прозрачности этого процесса.
Решение Суда ЕС обе стороны могут обжаловать в вышестоящей инстанции – Европейском суде.
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