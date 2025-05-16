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  • 18.05.25, 10:08

Humana: расширение не входит в планы на ближайшие годы

Humana Sorteerimiskeskus показала в прошлом году хорошие результаты по продажам, однако прибыль компании значительно снизилась. Тем не менее, предприятие оценивает итоги как удовлетворительные.
Винтажный магазин Humana на улице Айа.
  • Винтажный магазин Humana на улице Айа.
  • Foto: Liis Treimann
В 2023 году в состав Humana Sorteerimiskeskus входило 23 магазина, из них 11 в Таллинне, по два в Тарту и Пярну, а также магазины в Нарве, Выру, Курессааре, Хаапсалу, Вильянди, Валга, Йыхви и Раквере.
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