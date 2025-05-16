Известное издательство не подало финансовые отчеты за несколько лет и тянет с зарплатами. Владелец: «Действительно очень стыдно»
Последний годовой отчет издательства Pegasus датирован 2016 годом, и люди, связанные с компанией, жалуются, что оно задерживает выплаты. Один из редакторов из-за этого планирует прекратить сотрудничество.
Органам местного самоуправления трудно найти аудиторов, поскольку частные конторы не заинтересованы связываться с муниципалитетами. Во-первых, это невыгодно по деньгам, а во-вторых, им не хочется влезать в политические игры. Да и сами аудиторские услуги подорожали, пишет Lääne-Virumaa Uudised.
С этого года для некоторых предприятий в Эстонии установлена обязанность подавать новый вид отчета вместе с отчетом за хозяйственный год, а также изменились условия для обязательного прохождения аудиторской проверки, пишет присяжный адвокат LEADELL Pilv Advokaadibüroo Олег Матвеев.
Тот, кто заплатит наличными, может выиграть билеты на Евровидение в Эстонии в следующем году! Именно такую акцию запустила компания Janere, торгующая гайками и болтами, которая некоторое время назад перевела бизнес на новое юридическое лицо и погрязла в налоговых долгах.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.