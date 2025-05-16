Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,08%306,46
  • OMX Riga0,15%869,59
  • OMX Tallinn1,13%2 030,91
  • OMX Vilnius0,53%1 211,89
  • S&P 5000,41%5 916,93
  • DOW 300,65%42 322,75
  • Nasdaq −0,18%19 112,32
  • FTSE 1000,67%8 691,45
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,34
  • OMX Baltic1,08%306,46
  • OMX Riga0,15%869,59
  • OMX Tallinn1,13%2 030,91
  • OMX Vilnius0,53%1 211,89
  • S&P 5000,41%5 916,93
  • DOW 300,65%42 322,75
  • Nasdaq −0,18%19 112,32
  • FTSE 1000,67%8 691,45
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,34
  • 16.05.25, 08:26

Известное издательство не подало финансовые отчеты за несколько лет и тянет с зарплатами. Владелец: «Действительно очень стыдно»

Последний годовой отчет издательства Pegasus датирован 2016 годом, и люди, связанные с компанией, жалуются, что оно задерживает выплаты. Один из редакторов из-за этого планирует прекратить сотрудничество.
Издательство Pegasus выпускает около ста книг в год и заявляет, что дела идут в гору. Но проверить по финансовым отчетам это невозможно, поскольку их попросту нет.
  • Издательство Pegasus выпускает около ста книг в год и заявляет, что дела идут в гору. Но проверить по финансовым отчетам это невозможно, поскольку их попросту нет.
  • Foto: Liis Treimann
«Действительно очень стыдно, что годовые отчеты не поданы, и Äripäev – не первый, кто об этом спрашивает», – сказал один из владельцев и член правления издательства Pegasus Андрес Тийслер.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 26.02.25, 13:39
Самоуправлениям трудно найти аудитора: сотрудничать с муниципалитетами просто невыгодно
Органам местного самоуправления трудно найти аудиторов, поскольку частные конторы не заинтересованы связываться с муниципалитетами. Во-первых, это невыгодно по деньгам, а во-вторых, им не хочется влезать в политические игры. Да и сами аудиторские услуги подорожали, пишет Lääne-Virumaa Uudised.
Подсказка
  • 11.02.25, 16:30
Новые правила: в каких случаях компания подлежит обязательному аудиту?
С этого года для некоторых предприятий в Эстонии установлена обязанность подавать новый вид отчета вместе с отчетом за хозяйственный год, а также изменились условия для обязательного прохождения аудиторской проверки, пишет присяжный адвокат LEADELL Pilv Advokaadibüroo Олег Матвеев.
Новости
  • 12.02.25, 08:41
«Никто не проверяет бухгалтеров, предприниматели жалуются и платят штрафы»
Министерство образования планирует отменить требования к бухгалтерам в рамках профессиональной реформы квалификаций, что будет способствовать появлению самозваных бухгалтеров.
Новости
  • 08.05.25, 08:51
Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными
Тот, кто заплатит наличными, может выиграть билеты на Евровидение в Эстонии в следующем году! Именно такую акцию запустила компания Janere, торгующая гайками и болтами, которая некоторое время назад перевела бизнес на новое юридическое лицо и погрязла в налоговых долгах.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
2
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
3
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
4
Новости
  • 15.05.25, 08:37
Известные предприниматели, вместе начавшие бизнес в студенчестве, судятся друг с другом
5
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет
6
Новости
  • 15.05.25, 11:48
Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд
Компания сменила руководителя

Последние новости

Биржа
  • 16.05.25, 13:29
Качество кредитного портфеля LHV в первом квартале пострадало
Новости
  • 16.05.25, 13:18
КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы
Биржа
  • 16.05.25, 12:01
Чистая прибыль Merko выросла более чем вдвое
Новости
  • 16.05.25, 11:10
Индрек Нейвельт: для Нарвы есть хорошая новость
Новости
  • 16.05.25, 10:45
Забастовка Finnair повлияет и на рейсы из Таллинна
Новости
  • 16.05.25, 10:03
Асманн: отказ от собственного производства топлива – крайне глупое решение
Mнения
  • 16.05.25, 08:49
Безопасность государства – это не только пушки и снаряды
Новости
  • 16.05.25, 08:26
Известное издательство не подало финансовые отчеты за несколько лет и тянет с зарплатами. Владелец: «Действительно очень стыдно»

Сейчас в фокусе

Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
Меэлис Нийнепуу (справа) был одним из создателей партии “Ээсти 200”.
Новости
  • 15.05.25, 08:37
Известные предприниматели, вместе начавшие бизнес в студенчестве, судятся друг с другом
Фонды, зарегистрированные в карликовом государстве Лихтенштейн, используются богатыми людьми для крайне конфиденциальной защиты активов и планирования наследства. На фото — замок Гутенберг в Лихтенштейне.
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
Права доступа к банковскому счету надо предоставлять строго в соответствии с должностными обязанностями.
Подсказка
  • 15.05.25, 06:00
Кража с банковского счета фирмы: мошенника-то посадят, а деньги?
Общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей. Фото иллюстративное.
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет
Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025