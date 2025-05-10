Австралийский клоун занят в Эстонии серьезным бизнесом
«Почему вы вообще в Эстонии?» «Нравится». «Ты, наверное, не говоришь по-эстонски». «Говорю». «То, чем ты занимаешься, эстонцам точно не по душе». «Им очень даже нравится». «И как долго ты еще здесь пробудешь?» «Я здесь живу».
Примерно в таких диалогах вынужден регулярно участвовать уроженец Австралии, клоун Даниэль Ренвик, пока сам он искренне старается сделать для Эстонии что-нибудь полезное. Чем именно нам может помочь клоун? Он опытный уличный артист и мастер телесной пантомимы. По мнению Ренвика, Эстония – страна безграничных возможностей, которую нельзя портить узким и отсталым мышлением. Например, теми самыми предрассудками, которые, вероятно, всплыли у читателя, когда он увидел слово «клоун».
«Я ведь мог поехать в Берлин, Португалию или в какой-нибудь другой культурный центр, где много творческих людей, но там и конкуренция жёстче. А в Эстонии я увидел бизнес-ниши, которые ещё никто не занял. Я выбрал возможность начать с чистого листа», – говорит он.
Теперь Ренвик заполняет этот чистый лист, одновременно прокладывая путь другим таким же, как он. Он считает, что местным артистам и художникам остро не хватает умений – и требуется изменение мышления – чтобы воспринимать себя как предпринимателей (и не думать, будто финансовые амбиции умаляют художественную ценность творчества). Он объясняет другим артистам, как реализовать себя в роли предпринимателя. И параллельно – начинающих предпринимателей тому, как выступать как артист: к примеру, виртуозно презентовать свою бизнес-идею и харизматично доносить своё послание до инвесторов.
Художник не должен стесняться зарабатывать деньги
Я бы хотел, чтобы кто-нибудь десять лет назад дал мне пощёчину и сказал: посмотри на своё искусство, посмотри на своё дело. Будучи человеком культуры, ты должен относиться к своему творчеству как к индивидуальному предприятию. Вы должны понять, чего хотите добиться, и обязательно продумать шаги для достижения цели. Нужно подходить к этому с большей финансовой ответственностью, потому что сторонняя поддержка не всегда может быть доступна.
Двойная работа Даниэля Ренвика
Ренвик консультирует стартапы в рамках различных программ и инкубаторов, таких как Startup Wise Guys, Tenity, Tehnopol, а также в проектах Европейского союза по кибербезопасности и NATO DIANA. Он помогает предпринимателям чётко и лаконично доносить своё сообщение – как в формальной, так и в неформальной обстановке, как клиентам и инвесторам, так и внутри команды и компании.
Для артистов и представителей сценических искусств он запустил образовательную программу Learn2Fringe #Tallinn, которая предоставляет художникам инструменты для диверсификации доходов в сфере искусства и построения устойчивой карьеры – как в формате фестиваля Fringe, так и за его пределами. Цель программы – обеспечить финансирование, партнёрства, связи и бронирование выступлений.
Äripäev встречается с Ренвиком в его собственном театре-баре под названием Heldeke в Каламая. Сейчас 11 утра – свет включён, столы пусты, тишина. По вечерам здесь шумное веселье: разношёрстная публика собирается, чтобы наблюдать за происходящим на сцене. Кто-то раздевается на подиуме, кто-то рассказывает шутки в микрофон, танцует балет или поёт блюз. Heldeke – это не только сцена для шоу: два раза в неделю здесь проходят и совместные вечера в сауне.
Foto: Tanel Meos
Хотя Ренвик и лучится доброжелательностью, говорит он на довольно серьёзные темы.
В Эстонию он приехал не по прямому стратегическому расчёту – мол, вот удачное, спрятанное местечко, где легко сделать что-то, чего раньше не было. Самые захватывающие события случаются с людьми по воле случайностей и благодаря их готовности ловко ими жонглировать.
И слишком уж простым запуск своего дела всё равно не был.
Ты уже почти совсем стал эстонцем, верно?
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