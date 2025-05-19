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  • 19.05.25, 11:46

У Джо Байдена выявили рак простаты в агрессивной форме

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости, сообщил его представитель. Байден и семья изучают варианты лечения, пишет DW.
Джо Байден.
  • Джо Байден.
  • Foto: Shutterstock
Бывшему президенту США, 82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз «рак простаты в агрессивной форме», сообщил его пресс-секретарь в воскресенье, 18 мая.
«На прошлой неделе президент Джо Байден прошел осмотр в связи с обнаружением у него узла в предстательной железе, после того как у него появились симптомы учащенного мочеиспускания, – цитирует заявление ряд американский СМИ, в том числе телеканал CNN и онлайн-издание The Hill. – В пятницу (16 мая. - Ред.) у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (грейд-группа 5) с метастазами в кости».
Отмечается, что, хотя речь идет «о более агрессивной форме заболевания», раковая опухоль, судя по всему, «чувствительна к гормонам, что позволяет эффективно лечить ее». Джо Байден и его семья «вместе с врачами рассматривают варианты лечения», говорится далее в заявлении.
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