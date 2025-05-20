Прийт Конго: сильное давление на цены привело к убыткам многих ИТ-компаний
В Эстонии проекты и бюджеты частных клиентов меньше, а цены на закупки в государственном секторе ниже, прокомментировал ситуацию в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) глава компании Net Group Прийт Конго.
Эстонская компания Uptime, занимающаяся разработкой программного обеспечения, приобретает контрольный пакет акций мадридской фирмы Unatec. Сделка увеличит команду Uptime примерно на 40 человек, а клиентский портфель пополнится несколькими крупными энергетическими компаниями.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
Пора спросить себя: действительно ли мы в Эстонии обучаем тому, чему следует – на нужном уровне и правильным способом? В противном случае мы и дальше будем воспроизводить парадокс, при котором страна одновременно сталкивается и с безработицей, и с дефицитом рабочей силы, пишет ректор Эстонского университета предпринимательства Mainor Андрус Педай.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.