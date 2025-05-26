Член Общества основателей: чтобы смелость вернулась, нам нужна новая история успеха

Инвестировавший в стартапы Мадис Мюйр, инвестиционная компания которого Müüri Tall была признана неплатежеспособной в начале марта, уже несколько месяцев скрывается от банкротного управляющего. В среду Мюйр должен был явиться на заседание по делу о банкротстве своей фирмы, однако он этого не сделал.