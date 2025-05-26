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  • 01.06.25, 13:25

Член Общества основателей: чтобы смелость вернулась, нам нужна новая история успеха

В последнее время в Эстонии появляется в разы меньше новых стартапов, чем раньше. Основатель стартапа Presenters Харди Киннас считает это естественным состоянием экономики и убеждён, что силовым вмешательством ситуацию не изменишь.
«Хайп прошёл и пена осела», — прокомментировал Киннас ситуацию в эстонском стартап-секторе.
  • «Хайп прошёл и пена осела», — прокомментировал Киннас ситуацию в эстонском стартап-секторе.
  • Foto: Erakogu
«Чтобы смелость вернулась, нам нужна новая история успеха и видимый пример. Возможно, поможет выход Bolt на биржу», — предположил Киннас, входящий в Общество основателей (Asutajate Selts).
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