Член Общества основателей: чтобы смелость вернулась, нам нужна новая история успеха
В последнее время в Эстонии появляется в разы меньше новых стартапов, чем раньше. Основатель стартапа Presenters Харди Киннас считает это естественным состоянием экономики и убеждён, что силовым вмешательством ситуацию не изменишь.
Эстонский стартап Vool, занимающийся зарядными устройствами для электромобилей, столкнулся с затянувшимся процессом привлечения инвестиций, в результате чего у компании возникла налоговая задолженность. Благодаря недавно завершенному инвестиционному раунду фирма получила 1,5 миллиона евро, с помощью которых также будут погашены долги.
Для иностранных инвесторов стартап-сектор стран Балтии выглядит как единое целое, но на самом деле страны беспощадно конкурируют друг с другом и находятся на разных этапах развития: если Эстония оправляется от историй успеха, то ее южные соседи лишь начинают их строить.
Инвестировавший в стартапы Мадис Мюйр, инвестиционная компания которого Müüri Tall была признана неплатежеспособной в начале марта, уже несколько месяцев скрывается от банкротного управляющего. В среду Мюйр должен был явиться на заседание по делу о банкротстве своей фирмы, однако он этого не сделал.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.