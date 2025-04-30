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  • 30.04.25, 16:05

Стартап-среда глазами инвесторов: у Эстонии похмелье, Литва наслаждается ростом

Для иностранных инвесторов стартап-сектор стран Балтии выглядит как единое целое, но на самом деле страны беспощадно конкурируют друг с другом и находятся на разных этапах развития: если Эстония оправляется от историй успеха, то ее южные соседи лишь начинают их строить.
Журналист Тармо Вирки и инвесторы Мартин Горошко и Тим Вайно.
  • Журналист Тармо Вирки и инвесторы Мартин Горошко и Тим Вайно.
  • Foto: Andres Laanem
В передаче радио Äripäev «Ükssarvikute kasvulava» инвесторы Тим Вайно и Мартин Горошко описали текущий стартап-ландшафт в странах Балтии.
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