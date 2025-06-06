Рестораны McDonald’s в Балтии получили нового руководителя

Тинтой обладает почти 30-летним международным опытом в системе ресторанов McDonald’s. За годы своей карьеры он продемонстрировал высокую управленческую компетентность и внес весомый вклад в развитие компании на разных рынках. Ранее он занимал должность генерального директора ресторанов McDonald’s на Мальте, а также был топ-менеджером в Румынии и на Мальте.
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Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.