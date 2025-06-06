Назад 07.06.25, 12:27 Рестораны McDonald’s в Балтии получили нового руководителя Деятельность ресторанов McDonald’s в странах Балтии возглавит Петре Тинтой, который займет пост генерального директора Premier Restaurants в Эстонии, Латвии и Литве.

Петре Тинтой.

Foto: Premier Restaurants

Тинтой обладает почти 30-летним международным опытом в системе ресторанов McDonald’s. За годы своей карьеры он продемонстрировал высокую управленческую компетентность и внес весомый вклад в развитие компании на разных рынках. Ранее он занимал должность генерального директора ресторанов McDonald’s на Мальте, а также был топ-менеджером в Румынии и на Мальте.