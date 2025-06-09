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  • 09.06.25, 17:10

Убыточная мебельная фабрика сменила владельца: «Через год увидим, не переплатили ли мы»

У производителя мебели Flexa, который ведет деятельность в Эстонии уже несколько десятилетий, сменился владелец. Он признался, что сделка обошлась в круглую сумму, и лишь через несколько лет станет ясно, не переплатили ли они.
По словам члена правления Viiratsi Saeveski Тыну Эрпайса (справа), в нынешнее время показалось разумным войти в новую сферу.
  • По словам члена правления Viiratsi Saeveski Тыну Эрпайса (справа), в нынешнее время показалось разумным войти в новую сферу.
  • Foto: Marko Saarm/Sakala/Scanpix
Новым владельцем мебельного завода стала компания Viiratsi Saeveski. Член правления фирмы Тыну Эрпайс рассказал, что мебельная промышленность для них – сфера новая, но именно это и делает проект интересным.
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