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  • 03.06.25, 08:55

Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill

Вот уже несколько лет между крупнейшим в Эстонии производителем ржаной и пшеничной муки Tartu Mill и соседями фабрики тлеет конфликт, который теперь предстоит перемолоть судебным жерновам.
Семь лет назад переехавший на участок по соседству с Tartu Mill Яак Лайнесте рассказал, что, исходя из общей планировки города, он думал, что предприятие должно будет перенести производство за его пределы. Однако теперь выяснилось, что это не так.
  • Семь лет назад переехавший на участок по соседству с Tartu Mill Яак Лайнесте рассказал, что, исходя из общей планировки города, он думал, что предприятие должно будет перенести производство за его пределы. Однако теперь выяснилось, что это не так.
  • Foto: Jassu Hertsmann
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