Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill

Семь лет назад переехавший на участок по соседству с Tartu Mill Яак Лайнесте рассказал, что, исходя из общей планировки города, он думал, что предприятие должно будет перенести производство за его пределы. Однако теперь выяснилось, что это не так.
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«Эти мысли приходят и уходят», — заметил новый член правления железнодорожной компании Operail Ричард Томингас, поясняя, как он вместе с новыми владельцами присматривался к покупке государственной железнодорожной компании.
Тартуские «мучные короли» Ууно Лаузинг и Ромет Пухк решили создать в Латвии совместное предприятие с немецким производителем продуктов питания Brüggen, продав ему 50% акций компании Rigas Dzirnavnieks.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.