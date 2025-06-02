Назад 03.06.25, 06:00 «Думала, такие рабочие места есть только в Китае» Проблемы с зарплатой, неверно оформленные договоры, неудовлетворительные условия труда, перекидывание работников от одной компании к другой и схема, по которой люди работали в Литве, но числились в Польше, – такова изнанка бизнеса Staffrent и причастных к компании лиц.

Соискателей работы в таллиннский офис на Осмуссааре, 8 зовут от имени Staffrent, но трудоустроить могут в совсем другую компанию.

Foto: скриншот панорамы Google Map

ДВ обнаружили около десятка связанных со Staffrent фирм в нескольких странах, пообщавшись в том числе с выходцами из Украины, которые остались крайне недовольны сотрудничеством. В Литве Staffrent UAB с эстонскими собственниками была наказана за нелегальное трудоустройство. Сами бизнесмены утверждают, что через них прошло так много работников, что единичные случаи ни о чем не говорят.

Staffrent OÜ была основана в 2017 году, и с тех пор «успешно помогает компаниям привлекать квалифицированных кадровых сотрудников», говорится на ее сайте . Там же сообщается, что фирма предлагает услуги по подбору персонала в Эстонии, Латвии, Литве, Германии и Нидерландах. Долгое время компания принадлежала пополам Антону Казьмину и Александру Пашкевичу, однако совсем недавно ее собственник сменился: теперь 80% в ней владеет Данила Епишев. Оставшиеся 20% принадлежат Brilliant Fund Investment, которым владеют те же Казьмин и Пашкевич, а также Светлана Артемьева (по 33,3%). Выручка Staffrent OÜ превышает полтора миллиона евро, компания остается прибыльной. Такие успехи не остались незамеченными – компания попала в ТОП кадровых агентств Äripäev в 2019, 2020 и 2021 годах, а также вошла в ТОП газелей 2024 года.

Мария (имя изменено, известно редакции. - прим. ред.) нашла Staffrent по объявлению на Фейсбуке. Осенью 2024 года с ее помощью она устроилась разнорабочей в Вильянди, но договор с ней подписала другая компания по аренде рабочей силы – V.H Teenused OÜ . С самого начала все пошло не гладко.

«Напротив – женская тюрьма, сбоку – крематорий»

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Мария рассказывает, что устроилась на работу по объявлению Staffrent, но договор с ней заключила V.H. Teenused. Завод, на котором работала женщина, в документе вообще не указан и его владелец утверждает, что с этими фирмами не сотрудничал. Стоит отметить, что речь идет не о трудовом договоре (tööleping), а о договоре подряда (töövõtuleping), не предполагающем социальных гарантий.

Foto: Личный архив

Мария пыталась пожаловаться на условия труда посреднику от Staffrent Даниле Епишеву, который на данный момент владеет 80% этой фирмы и который, по ее словам, помог ей заключить договор с V.H. Teenused (в разговоре с ДВ Епишев подтвердил, что оказывал этой фирме такие услуги. - прим. ред.). «Я ему звоню, говорю, вы вообще смотрите, куда вы людей нанимаете? Он сначала: “а зачем?” Я говорю: мало того, что опасно, тут еще и свинарник», – вспоминает Мария.

Она отработала только две недели и решила уйти. С оплатой возникла небольшая задержка, а часть денег, по ее словам, была выплачена в конверте. «В общем, я в шоке. Я думала, такие места рабочие только в Китае или в Индии бывают», – говорит Мария.

«На нашем предприятии все работники зарегистрированы, как требуется, им начисляют оплату согласно трудовому договору и все налоги платятся корректно», - заявил ДВ юрист бюро IronLaw Андреас Лунден, представляющий интересы V.H. Teenused.

Безосновательно утверждение, что условия труда и зарплаты не отвечали договору или закону, если относительно этого отсутствует конкретное обращение к работодателю или компетентному учреждению. Если работник считает, что его трудовой договор нарушен, у него есть право и возможность обратиться к работодателю или начать трудовой спор в комиссии по трудовым спорам или в суде. Андреас Лунден юрист бюро IronLaw

В Трудовую инспекцию Мария обращаться не стала, оповестив о предполагаемом нарушении Налоговый департамент. Оттуда, по ее словам, ей пришел лишь автоматический ответ, что ее сообщение получено.

Владелец Hansa Candle Харри Аалтонен сообщил ДВ, что арендой работников на его заводе занимался руководитель отдела кадров, который у них больше не работает. Он утверждает, что в базе данных контрагентов компании нет ни Staffrent, ни V.H Teenused OÜ, поэтому попросил не ассоциировать его завод с этой историей.

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«Если два незнакомых мне лица заключают договор, полагаю, я не несу за него ответственности», – ответил он ДВ. «Это правда, что нашим зданиям более ста лет (некоторые еще постарше)... Но мы же не компания по продаже недвижимости, мы занимаемся производством свечей, и для этого у нас есть современные линии, которые даже подключены к интернету. То, что интерьер не был отремонтирован, – неправда, например, мы заменили все освещение на светодиодное три года назад. Конечно, и новое, и старое нужно чистить, и это обязанность сотрудников. К сожалению, всегда есть те, кто не заботится о чистоте своего рабочего места», – заметил Аалтонен.

Осенью 2024 года, как раз когда Мария там работала, о 27 нарушениях, выявленных Трудовой инспекцией на Hansa Candle, сообщала передача ERR “Импульс”: «Бывшие работники свечного завода Hansa Candle утверждают, что на фабрике использовался рабский труд». Жалобы поступили на низкие линии конвейера, из-за которых, как считают работницы, у них развились заболевания спины. Харри Аалтонен ответил, что никого в цепи не заковывал и не запирал, поэтому утверждение, что на фабрике используется рабский труд, ложь. В 2023 году Äripäev писал о том, что в связи с материальными трудностями компания предупреждала работников о возможном сокращении зарплат.

Формально Мария работала не на Hansa Candle и даже не на Staffrent, хотя именно его считала своим работодателем и неофициально посредником ее трудоустройства выступал представитель последней. Ее собственники на вопрос ДВ об условиях труда отвечают, что все производства легальны, а значит, проверены Трудовой инспекцией. К тому же, у работника всегда есть пробный день и, опять-таки, возможность отказаться. Нет, с их точки зрения, и никаких проблем с расселением работников. «Мы предоставляем людям жилье – кто-то хочет в нем жить, кто-то нет, мы же не заставляем», – говорит совладелец Staffrent Антон Казьмин, пришедший в редакцию ДВ вместе с Данилой Епишевым, занимавшимся трудоустройством и жильем Марии.

Компания-наниматель, как правило, несет ответственность за безопасность труда в случае временных работников, если не согласовано иное. То есть компания предоставляет инструктаж и обучение, рабочую одежду и средства индивидуальной защиты, организует медосмотр и т. д. Что касается недостатков, инспектор будет исходить из требований, предписанных законом, например, слишком низкая температура рабочей среды может быть нарушением, но это зависит от характера работы, и каждая ситуация должна оцениваться отдельно. Трудовая инспекция

«Все были в шоке»

В Литве действует компания Staffrent UAB, также связанная с эстонскими предпринимателями. Ее директором и совладельцем в литовском реестре указан владелец V.H. Teenused Денис Артемьев (50%), а также Артур Пацанюк (тоже 50%). И на литовскую фирму тоже есть жалобы. «В этом году компания и ее ответственное лицо наказывались за нелегальное трудоустройство», – сообщили ДВ в Трудовой инспекции Литвы.

Украинка Елизавета (имя изменено и известно редакции. - прим. ред. ) приехала в Литву, получила ВНЖ и тоже наткнулась на объявление о работе от Staffrent. Набирали персонал на литовский ликероводочный завод. «Но меня постоянно с кем-то путали, прислали мне договор с польской фирмой, хотя я в Польше-то не была никогда», – рассказывает Елизавета.

Вместо того, чтобы заключить договор в Литве, Елизавете прислали контракт с польской строительной компанией. Такой тип договора не дает никаких социальных гарантий. Другого договора у Елизаветы нет, однако она утверждает, что с ее зарплаты удерживались налоги.

Foto: Личный архив

Согласно документу, ее работодателем значилось польское общество с ограниченной ответственностью Firma Budowlana Ehi, зарегистрированное в Белостоке как строительная компания. Firma budowlana, учрежденная в феврале 2024 года, собственно, и означает по-польски “строительная фирма” и никакого отношения к ликероводочной продукции не имеет. Связаться с ее руководителем Александром Коломийцем ДВ не удалось. Сам по себе документ, присланный Елизавете, не является трудовым договором. Umowa zlecenie, договор поручения, предполагает тип отношений, которые не регулируются трудовым законодательством, соответственно, никаких социальных гарантий не дает.

Елизавета вышла на работу в Литве и проработала, по ее словам, четыре месяца, прежде чем уйти на длительный больничный. «Полтора месяца я была на больничном, у меня был бюллетень, все было официально. А потом позвонили девочки и сказали, что меня уволили. По какой статье – не знаю», – вспоминает Елизавета. «Больничный мне не выплатили, ничего мне не выплатили», – сокрушается она. При этом, по ее словам, все то время, что она работала, с ее зарплаты вычитались налоги.

Она обратилась с жалобой в местную комиссию по трудовым спорам, однако доказать свою правоту ей не удалось: не хватило данных. Официально в Литве она отработала только месяц. «В SODRA (Организация государственного социального страхования Литвы. – прим. ред.) они (Staffrent UAB. - прим. ред.) подали документы, что я там два месяца как бы вообще у них не числилась. Они посчитали, что я только месяц у них проработала. И SODRA мне ничего не заплатила из-за того, что они неправильно подали списки», – жалуется она.

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Жалоба в литовскую комиссию по трудовым спорам не принесла результата. Все, что осталось Елизавете на память, – контакт, записанный в телефоне как «Алена Staffrent» и переписка. ДВ связались с Аленой по телефону, убедившись, что она действительно на словах предлагает трудоустройство в этой фирме.

Foto: Личный архив

Похожую историю рассказывает коллега Елизаветы, устроившаяся с помощью Staffrent на тот же ликероводочный завод. «Я украинка, у меня литовский ВНЖ. В интернете нашла объявление и оформилась, но оформили нас в Польше, чтобы меньше налоги, что ли, платить. В итоге три месяца налоги с нас снимали, но (официально. - прим. ред.) не оформили. Я проработала пять месяцев и так получилось, что заболела. Пошла на больничный, побыла недельку, все документы подала, но из SODRA мне ответили, что я проработала только два месяца. Оказывается, нас нигде не записали, мы нигде не были, просто висели в воздухе. И я осталась без больничного», – говорит Наталья (настоящее имя известно редакции. - прим. ред. ).

По словам Натальи, платили им 6 евро в час, зарплату задержали почти на месяц, пока работники не обратились к отделу кадров. «Мы работали по совести, нам говорили тогда: вы не уходите, нам такие рабочие нужны, но почти все уехали. Многие были из Молдовы, без местных документов, им Staffrent обещал, когда их привозили, сделать визу. Завтра-послезавтра, рассматривается, завтра-послезавтра. Девочки ехали, как им обещали, на год. А через три месяца их просто бросили, и всё. И они уехали домой», – рассказывает Наталья. По ее словам, тогда она впервые столкнулась с посредниками: «Все были в шоке. Те, что напрямую шли работать, мне говорили: “девочки, за что вы работаете?” То есть все были в шоке. Просто в шоке», – резюмирует Наталья.

Собственник литовской компании Staffrent UAB и эстонской V.H. Teenused Денис Артемьев с журналистами общается скупо. «V.H Teenused OÜ и Staffrent UAB – два независимых юрлица, которые никак между собой не связаны и у них нет общих экономических интересов. Все вопросы, касающиеся деятельности Staffrent UAB, просим направлять на официальные контакты данного предприятия. Информация о сотрудничестве с другими юрлицами конфиденциальна и не подлежит обнародованию без согласия сторон», – ответил он ДВ.

«Я не являюсь операционным управляющим моделью бизнеса Staffrent UAB. И то, что вы мне задаете вопросы… Я их знаю вообще поверхностно, по верхушкам, я никогда туда не вдаюсь. У меня немножко другое взаимодействие с этой структурой – я дал денег и жду возвращения своих дивидендов», – ответил ДВ совладелец Staffrent UAB Артур Пацанюк. С владельцем эстонской Staffrent OÜ его связывают и другие бизнес-интересы: пополам с Антоном Казьминым он владеет компанией WasteRefinery OÜ (прежнее название Tehnicon UÜ), занимающейся торговлей топливом.

В свою очередь, владельцы эстонской фирмы Staffrent OÜ Данила Епишев и Антон Казьмин рассказали ДВ, что в Литве компания попробовала применить легальную, как им казалось, схему – оформить людей в Польше, а затем прислать их в Литву в аренду. Так, они рассчитывали, было бы быстрее – люди уже работали бы, пока их оформляли в Литве. Однако оформить им разрешения на работу так и не удалось. Что схема не работает, по словам предпринимателей, стало понятно, когда литовские госорганы сообщили, что личные коды, которые якобы получили работники, недействительны и не принимаются литовским регистром.

«Схема была такая: оформляли людей в Польше через фирму-прокладку, а потом отправляли работать в Литву на стройки. На бумаге все выглядело чисто, польский договор, строительная деятельность, никаких арендуемых сотрудников. Это давало иллюзию законности. Хотя это не так», – говорит налоговый консультант Агне Асу Петровская.

Владелец Staffrent UAB заявил ДВ, что именно Агне Асу Петровская консультировала компанию по работе на литовском рынке и напрямую нарушила законодательство, но позже отказался от своих слов: «Я ничего вам не говорил», – сказал человек, представившийся Денисом Артемьевым. Сама Агне Петровская отрицает причастность к этой схеме: «Когда я пришла, эта схема уже вовсю работала, я консультировала компанию осенью 2024 года, тогда как людей трудоустроили через Польшу еще весной». Она предоставила ДВ копию платежных документов и экранную запись смартфона с перепиской о ее трудоустройстве от сентября 2024 года.

Работников оформляли как строителей или маляров - это видно и из контракта Елизаветы. Но по факту они работали кем угодно, чаще разнорабочими. «Чтобы легально отправить человека из Польши в командировку в другую страну ЕС, нужна форма A1. Она подтверждает, что соцвзносы платятся в одной стране, в данном случае, в Польше. Но по правилам её можно получить, только если работодатель реально ведёт деятельность в Польше, а работник хотя бы какое-то время там действительно работал. В их случаях это не выполнялось, и A1 получить было невозможно. Что делали? Подавали заявку, получали PDF, потом сразу отзывали документ, но продолжали использовать копию, как будто всё ок», – поясняет Петровская. Такая схема, по ее словам, какое-то время помогала компании экономить на соцвзносах. Кроме того, оформить иностранных граждан в Польше было проще, чем в Литве.

Совладельцы эстонского Staffrent признают, что ошиблись, когда поверили своему консультанту и решили, что это законная схема. По их словам, как только они узнали, что нарушают закон и люди фактически работают несколько месяцев в Литве без оформления, они связались с предприятиями и отозвали рабочих. Именно поэтому многих уволили сразу, чтобы не рисковать.

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«Я общался с производством, – рассказал Антон Казьмин. – Говорят, с одной стороны, вы нас подставили, с другой стороны, спасибо, потому что вы нас уберегли, если б сейчас пришла проверка и это вскрылось, было бы хуже». Людей из других городов, по его словам, Staffrent отправил домой за счет фирмы. Пришлось компании заплатить и неустойку партнерским производствам, где реально работали люди. В целом провал схемы обошелся, по словам владельцев, в 200 000 - 300 000 евро. Стоит отметить, что Антон Казьмин взялся прокомментировать ДВ литовскую часть бизнеса, хотя по бумагам он не имеет отношения к компании. Ее формальные владельцы официально не стали комментировать ДВ польскую схему.

Многоликий Staffrent

Staffrent – только вершина айсберга. ДВ удалось насчитать лишь в эстонском коммерческом регистре около десятка компаний по найму рабочей силы, связанных друг с другом через владельцев или топ-менеджмент.

«У нас Staffrent работает в Эстонии, но также мы продаем свою франшизу. То есть у нас фирма, мы все зарегистрировали и сдаем наше имя как бы в использование другим», – объяснил Казьмин. Из партнеров он перечислил V.H Teenused, бывшую StaffrentRecruitment, всего, по его словам 5-6 компаний. Также компания прибегает к услугам колл-центра и других посредников.

«Девочки выставляют объявления, как нам, так и другим фирмам тоже», – говорит предприниматель. Одинаковые объявления о поиске работников публикуются с разных аккаунтов, не во всех указано название компании и на Staffrent можно наткнуться неожиданно по разным телефонам, объяснил Казьмин. По Эстонии, по его словам, название Staffrent используют порядка десяти фирм, несколько из них зарегистрированы по одному и тому же адресу Осмуссааре, 8.

Совладелец Staffrent Group Никита Артемьев в соцсетях позиционирует себя как соучредителя Staffrent. На Дениса Артемьева, в свою очередь, записана литовская Staffrent UAB и эстонская V.H. Teenused. При этом владелец эстонского Staffrent OÜ Антон Казьмин комментирует деятельность литовского, как если бы это была его собственная компания.

«Простая связь между компаниями через владельцев или советы не всегда обязательно указывает на уклонение от уплаты налогов. Однако транзакции между связанными компаниями иногда могут быть направлены на получение налогового преимущества и могут быть оформлены таким образом, что создается впечатление, что транзакция имела место», – комментирует руководитель по рискам Налогового департамента Кристи Вескус.

«Закон позволяет смену собственников и ключевых лиц в компании без ограничений. Разумеется, большинство компаний не меняют пайщиков много лет и спокойно работают. Однако компании, действуя в своих собственных интересах, могут менять владельцев и членов правления. Заявить, что это связано с какими-то мошенничествами, уходом от налогов, мы не можем», – комментирует юрист юридического бюро Progressor Денис Мяус.

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Репутация бренда Staffrent на рынке труда сомнительна: на украинском сайте , где компания набирает работников, у нее 2 положительных отзыва на 11 отрицательных; «фирма не выплачивает всю зарплату, снимает деньги за спецодежду, даже если отработал правильно», – пишут на другом сайте с вакансиями.

В сети можно встретить довольно серьезные обвинения в адрес эстонской компании.

Foto: Скриншот

Половина из немногочисленных отзывов негативна и на Layboard.com , например: «Фирма не выплачивает всю зарплату, снимает деньги за спецодежду, даже если отработал правильно. Кидает на деньги по любому поводу, а они их рисуют на ура. Поведение хамское. Судиться с ними нужно, я свои деньги вернул, трудовая инспекция на стороне работника. Чем больше заявлений, тем больше у них проблем. Они часто проигрывают, только пугают, но по факту шарашкина контора. Бояться нечего. А лучше не связываться вообще. Нервы дороже».

В отзывах Google оценка компании - 3,6 из 5. Положительные отзывы часто оставляют сами владельцы (или люди, которые ими представились).

«Всегда есть люди, которые будут чем-то недовольны», – говорит на это Антон Казьмин. По его словам, до войны через компанию проходило по несколько тысяч рабочих в год. То, что из них 10 человек оставили негативные комментарии, он считает неизбежным.

За последние пару лет Staffrent вела в Эстонии три спора с работниками, один из них завершился компромиссом. Еще одно заявление не было принято к рассмотрению, рассказала ДВ специалист по коммуникации эстонской Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм. В одном из споров претензии касались неравного обращения и содержали требования компенсации, а также процентов за просрочку платежей. Комиссия по трудовым спорам приняла решение частично удовлетворить заявление.

Были и судебные разбирательства со связанными фирмами. Так, в 2024 году суд обязал компанию RECRUITMENT personal est OÜ, которая до этого называлась Staffrent RECRUITMENT OÜ, выплатить работнику зарплату, которую фирма задолжала за два месяца. В 2023 году этой компанией владела Staffrent Group, затем - Светлана и Валерий Артемьевы (Светлана сейчас – миноритарий Staffrent OÜ. – прим. ред.). А в 2023 году суд постановил депортировать гражданина Таджикистана, который, по его словам, приехал работать на Staffrent OÜ, но оказался не нужен фирме и остался в Эстонии нелегально работать курьером, пока не был пойман полицией.

«С этой компанией с 2023 года было четыре трудовых спора. Три жалобы были связаны с проблемами зарплат (2 были частично удовлетворены, 1 была отклонена в связи со смертью истца) и 1 касалась формулировки причины увольнения (отклонена)», – сообщили ДВ в Трудовой инспекции Литвы относительно Staffrent UAB.

«Так себе гарантия»

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Устраивается ли человек на работу через посредника или напрямую, в любом случае он защищен законом, даже если работодатель не выполнил все формальности при приеме на работу, напоминают юристы. «Работодатель обязан регистрировать всех работников в регистре занятости, независимо от формы договора или продолжительности работы. Занятость всех физических лиц, которая влечет за собой налоговую ответственность в Эстонии, должна быть зарегистрирована», – говорит юрист по трудовому праву из бюро Eversheds Sutherland Ots & Co Ханне-Лооре Меэли.

«Трудовые отношения возникают не с момента подписания договора или регистрации в эстонском регистре трудовой занятости, а с момента фактического начала работы, – напоминает она. – Незарегистрированные работники имеют право требовать регистрации своей работы задним числом и выплаты любых льгот, которые они не получили. Мы рекомендуем работникам документировать свое рабочее общение и в случае сомнений обращаться к юристу».

«Конечно, нужно внимательно изучать условия договора, который вы заключаете, – напоминает Денис Мяус. – Потому что при стандартном трудовом договоре при любых нарушениях трудовой дисциплины, в том числе при задержке выплаты заработной платы, неоплаченных больничных и так далее, у работника есть право обратиться в Трудовую инспекцию, Больничную кассу. Ну и потом, надо смотреть на то, с кем договор заключаете. Гарантии, которые предоставляет в данном случае Staffrent OÜ, компания с уставным капиталом 2500 евро, ну это такая себе гарантия».