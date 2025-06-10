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  • 10.06.25, 17:23

Депутаты Таллиннского горсобрания разругались из-за нескольких миллионов евро

До вечера четверга партнеры по таллиннской коалиции должны либо договориться о краткосрочной отмене платы за детский сад, либо разойтись всего за несколько месяцев до выборов.
Партнеры по столичной коалиции сходятся в одном – все лучше, чем возвращение Центристской партии к власти.
  • Партнеры по столичной коалиции сходятся в одном – все лучше, чем возвращение Центристской партии к власти.
  • Foto: Andras Kralla
Партия реформ во главе с вице-мэром Пяртелем-Пеэтером Пере заложила в дополнительный бюджет столицы мину в виде отмены платы за место в детском саду – с сентября до конца года, в общей сложности на четыре месяца. Реформисты вынесли это предложение одновременно с депутатами Центристской партии, и вчера его поддержала также финансовая комиссия горсобрания.
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