Назад 10.06.25, 17:23 Депутаты Таллиннского горсобрания разругались из-за нескольких миллионов евро До вечера четверга партнеры по таллиннской коалиции должны либо договориться о краткосрочной отмене платы за детский сад, либо разойтись всего за несколько месяцев до выборов.

Партнеры по столичной коалиции сходятся в одном – все лучше, чем возвращение Центристской партии к власти.

Foto: Andras Kralla

Партия реформ во главе с вице-мэром Пяртелем-Пеэтером Пере заложила в дополнительный бюджет столицы мину в виде отмены платы за место в детском саду – с сентября до конца года, в общей сложности на четыре месяца. Реформисты вынесли это предложение одновременно с депутатами Центристской партии, и вчера его поддержала также финансовая комиссия горсобрания.