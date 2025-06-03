В мае объем сделок с недвижимостью в Таллинне превысил 200 млн евро

В мае в Таллинне было заключено 955 сделок купли-продажи недвижимости, что на 7% больше, чем в апреле, и на 38% больше, чем год назад.
- Таллинн. Фото иллюстративное.
- Foto: Shutterstock
По словам аналитика 1Partner Kinnisvara Элии Вяэри, последние несколько месяцев на рынке недвижимости Таллинна были очень похожими: активность сделок из месяца в месяц колебалась всего на несколько процентов, а средняя цена за квадратный метр квартир по-прежнему оставалась около 3000 евро: «Рынок остается стабильным, но значительно более активным, чем прошлой весной».
В прошлом месяце в Таллинне было продано 764 квартиры, что, по сути, не отличается от апрельского уровня, однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность сделок с квартирами выросла примерно на 18%.
«В то же время мы видим, что прогнозировавшегося нового резкого роста активности в заключении сделок или даже небольшого движения вверх в связи с предстоящим повышением налога с оборота, и соответствующего увеличения цен на новостройки в начале июля пока не произошло, и, хотя впереди есть еще один месяц, маловероятно, что произойдет», – считает аналитик 1Partner Kinnisvara.
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Средняя цена квадратного метра в мае составила 2938 евро (в апреле – 3061 евро), а медианная цена квадратного метра – 2729 евро (в апреле – 2883 евро). Самая дорогая квартира была продана за 1 157 000 евро.
В мае в столице было продано также 29 предназначенных под жилую застройку земельных участков с постройками, самый дорогой из которых стоил 1 099 000 евро, и 7 предназначенных под жилую застройку земельных участков, самый дешевый из которых стоил 132 000 евро, а самый дорогой – 872 300 евро.
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