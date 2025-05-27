Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,44%309,51
  • OMX Riga−0,04%869,81
  • OMX Tallinn0,97%2 078,38
  • OMX Vilnius0,2%1 209,66
  • S&P 5001,93%5 914,77
  • DOW 301,58%42 259,17
  • Nasdaq 2,4%19 186,01
  • FTSE 1000,69%8 778,05
  • Nikkei 2250,51%37 724,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • OMX Baltic0,44%309,51
  • OMX Riga−0,04%869,81
  • OMX Tallinn0,97%2 078,38
  • OMX Vilnius0,2%1 209,66
  • S&P 5001,93%5 914,77
  • DOW 301,58%42 259,17
  • Nasdaq 2,4%19 186,01
  • FTSE 1000,69%8 778,05
  • Nikkei 2250,51%37 724,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • 27.05.25, 16:49

Таллинн приблизился к расторжению убыточных договоров аренды

Городская управа Таллинна направила в горсобрание проект постановления, в рамках которого хочет расторгнуть три долгосрочных договора аренды в Старом городе – с момента их заключения прошло уже 30 лет.
Таллиннские власти во главе с мэром-соцдемом Евгением Осиновским пытаются расторгнуть заключенные на десятки лет договоры аренды.
  • Таллиннские власти во главе с мэром-соцдемом Евгением Осиновским пытаются расторгнуть заключенные на десятки лет договоры аренды.
  • Foto: Andras Kralla
«Они не соответствуют интересам города, явно ниже рыночной стоимости. Мы хотим расторгнуть договоры и заключить новые, которые соответствуют интересам города», – заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский на пресс-конференции горуправы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.04.25, 06:00
«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды
Таллинн хочет прекратить долгосрочные договоры аренды, заключенные с предприятиями в 1990-х годах, и уже к этому готовится, однако арендаторы узнали об этом не от самого города, а из СМИ.
Новости
  • 20.04.25, 13:31
Предприниматель намерен оспорить расторжение 60-летнего договора аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть заключенный в 1990-х годах 60-летний договор аренды с компаний Taakes. Предприятие намерено оспорить это решение, поскольку в здание были инвестированы значительные суммы.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
2
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
3
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
4
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
5
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
6
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах

Последние новости

Подсказка
  • 27.05.25, 16:56
Отбыл наказание, а данные о судимости по-прежнему в регистре: как такое возможно?
Новости
  • 27.05.25, 16:49
Таллинн приблизился к расторжению убыточных договоров аренды
Самый долгий контракт заключен на 99 лет
Новости
  • 27.05.25, 15:53
Frontex может привезти в Нарву новых платежеспособных жителей
Новости
  • 27.05.25, 15:36
Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины
Новости
  • 27.05.25, 14:19
Бывший руководитель Bigbank возглавит маркетинг Luminor
Новости
  • 27.05.25, 14:06
Производитель саун нарастил оборот, но сейчас рынок США заставляет быть начеку
Новости
  • 27.05.25, 12:53
ЕС пригрозил известному интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей
Новости
  • 27.05.25, 12:34
«Частное медицинское страхование? Проще придумать простое – и неверное – решение»

Сейчас в фокусе

Представители банка Artea выступили на прошлой неделе в Investeerimisklubi в офисе Äripäev. До начала встречи руководитель Artea Витаутас Синиус дал интервью ДВ.
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.
Новости
  • 26.05.25, 08:44
Известные оборонные компании судятся из-за интеллектуальной собственности
Руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка.
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году.
Новости
  • 26.05.25, 09:50
Трамп назвал Путина спятившим после мощного удара по Украине
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025