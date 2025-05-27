Таллинн приблизился к расторжению убыточных договоров аренды
Городская управа Таллинна направила в горсобрание проект постановления, в рамках которого хочет расторгнуть три долгосрочных договора аренды в Старом городе – с момента их заключения прошло уже 30 лет.
Таллиннские власти во главе с мэром-соцдемом Евгением Осиновским пытаются расторгнуть заключенные на десятки лет договоры аренды.
Foto: Andras Kralla
«Они не соответствуют интересам города, явно ниже рыночной стоимости. Мы хотим расторгнуть договоры и заключить новые, которые соответствуют интересам города», – заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский на пресс-конференции горуправы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.