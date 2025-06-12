Штраф, принудительный привод или арест: крупный бизнесмен не явился в суд
Бизнесмен Янек Похла, ставший известным прежде всего благодаря созданию производителя каяков Tahe Outdoors, должен был принести клятву должника на судебном заседании по делу о банкротстве своей компании BBW, однако бизнесмен в суд не явился.
С декабря прошлого года по февраль этого года суд объявил банкротство производителя кормов для домашних животных Farmes Food, его материнской компании BBW и, в конечном счете, владельца BBW – компании Rendez-Vous OÜ. Все эти фирмы полностью принадлежат Похла.
Foto: Raul Mee
Теперь бывшему крупному предпринимателю может грозить штраф, принудительный привод или арест.
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Похоже, что банкротное производство компании, связанной с крупным бизнесменом Янеком Похла, может быстро завершиться. Французская «дочка», продажу которой планировалось использовать для покрытия обязательств компании, сама находится на грани банкротства.
Янек Похла, ставший известным благодаря созданию производителя каяков Tahe Outdoors, а позже переключившийся на рынок товаров для домашних животных, обанкротил очередную компанию. Семья Сели, предоставившая ему кредит, вступила с ним в жёсткий конфликт.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.