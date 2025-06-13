Касса здоровья потратила сотни тысяч евро на неудачную разработку э-системы скорой помощи

Касса здоровья прекратила договор на создание новой информационной системы для скорой помощи eKiirabi из-за неудачной разработки, понеся при этом значительные финансовые потери, пишет rus.err.ee.
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Руководитель э-здравоохранения Кассы здоровья Яарика Ярвисте пояснила, что на сегодняшний день было выплачено 1,1 млн евро.
«В результате переговоров Касса здоровья получит обратно большую часть этой суммы – около 750 000 евро», – отметила она.
В начале недели Касса здоровья сообщила, что расторгла договор с фирмами Telia и Ortivus, которые ранее выиграли конкурс на разработку новой электронной системы для скорой помощи eKiirabi.
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Стороны пришли к выводу, что продолжение проекта на текущих условиях не приведет к желаемому результату, и Касса здоровья объявит новый тендер для поиска партнера по разработке.
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