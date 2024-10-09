Назад 11.10.24, 06:00 Частная скорая помощь: как устроена оперативная служба, если она – бизнес? 10 лет назад компания Karell Kiirabi – первая частная скорая помощь в Эстонии – расширилась на Ида-Вирумаа. Для пациента нет никакой разницы, кому принадлежит поставщик услуги, поэтому частная скорая помощь – очень специфический бизнес, сильно регулируемый государством. Как он устроен, рассказывает региональный руководитель Karell Kiirabi Иветта Саккарт.

Иветта Саккарт показывает машину скорой помощи, которая умеет сама дезинфицировать себя изнутри, что очень помогало во время пандемии. Foto: Николай Андреев

Территорию Нарвы и Нарва-Йыэсуу обслуживает скорая помощь Нарвской больницы. Остальная территория Ида-Вирумаа – зона ответственности Karell Kiirabi. В Ида-Вирумаа у компании действуют станции скорой помощи в Йыхви, Ярвеской части Кохтла-Ярве, в Силламяэ, Кивиыли и Ийзаку. В других частях Эстонии – в Раквере, Тапа, Козе, Кехра, Локса и Кунда.

Изначально предполагалось, что госконтракт в Ида-Вирумаа компания получила на пять лет. Но государство несколько раз продлевало договор, в том числе из-за ковида, и новый конкурс еще не готов, рассказала Иветта Саккарт.

По плану, новый договор будет действовать с 1 января 2027 года. Но до этого ожидается отчет Госконтроля о системе скорой помощи, рассказала региональный руководитель Karell Kiirabi. А затем Минсоцдел должен опубликовать программу развития всей скорой помощи в Эстонии. Поэтому система может несколько измениться. Как с точки зрения частной компании она работает сейчас?

Правила и финансирование не зависят от формы собственности

Иветта, когда требуется срочная помощь, человек звонит на 112, и к нему приезжает скорая. Пациент, в общем-то, не знает, кому принадлежит служба скорой помощи. Как эта система работает с вашей стороны?

У нас есть Департамент здоровья, есть Касса здоровья, есть Центр тревоги (телефон 112) и есть скорая. Распоряжения нам дает Центр тревоги. Человек звонит на 112 – на общий номер, который един в Эстонии. Иногда он может попасть даже к диспетчеру не из нашего региона – если здесь все заняты.

Мы работаем по тем же алгоритмам, что и все скорые, – в нас нет ничего особенного. Абсолютно все одно и то же. В службе 112 есть общий перечень вызовов, есть критерии и скорость реагирования на каждый вызов – это в законе четко отрегулировано: «дельта», «чарли», «браво», «альфа». Если «дельта» – нужно выехать в течение одной минуты, это самая серьезная ситуация, которая угрожает жизни человека.

До Karell Kiirabi в Ида-Вирумаа работала другая служба скорой помощи?

Да, была Ида-Вируская скорая помощь.

Кому она принадлежала?

Ее создавали местные самоуправления, они и были собственниками.

На момент объявления конкурса, в котором победила Karell Kiirabi, уже нужно было иметь машины и персонал? Ведь в Эстонии нет «лишних» медсестер?

Нет, конечно, нужны были гарантийные письма, нужен был список, что у тебя с такого-то числа будут работать такие-то сотрудники. И, соответственно, нужны были гарантии поставщика, что будут машины.

Начальник бригады Тимур Калнин отдыхает между вызовами. Смена длится сутки, а Тимур, как и многие работники скорой, работает еще в одном медучреждении, совмещая два графика работы. Если вызовов мало, одноместные комнаты позволяют спать и сохранять работоспособность. Foto: Николай Андреев

Работники пришли из прежней службы скорой помощи?

Есть те, кто с прежней – и их было достаточно много, они переживали, как система будет дальше работать. Были и новенькие – с медицинским образованием, конечно. Скорая помощь очень четко работает по прописанным в законе правилам – какое образование и какие навыки должны иметь сотрудники скорой помощи, какое должно быть оборудование, какие должны быть лекарства. Плюс, есть еще алгоритмы действий на каждый случай – все это очень четко отрегулировано.

И есть электронная система eKiirabi, которую ввели в 2015 году, и Karell Kiirabi успешно ее интегрировала в свою работу. Это общегосударственный проект. То есть, мы работаем в общегосударственной системе – у всех скорых одна программа, в каждой машине планшет, в который руководитель бригады входит под своим паролем в начале смены, он отвечает за карту, заполняет ее, вносит данные. Каждый пациент потом может увидеть свою карту скорой на Портале здоровья – во сколько поступил вызов, во сколько бригада прибыла, кто был старший. Все это можно проследить, все остается в истории. И TEHIK (государственный Центр инфосистем здоровья и благополучия – прим. ред.) отвечает за безопасность этих данных, мы используем государственные серверы.

Итак, для всех служб скорой помощи законодательство одинаковое, стандарты одинаковые, инфосистема общая… Но в разных местах Эстонии скорые могут представлять собой разные формы собственности – они могут относиться к больницам, быть частными?

Да, они могут быть маленькие, как, например, в Нарве отделение скорой медицинской помощи – это одно из отделений больницы. Где-то это дочернее предприятие больницы, где-то отдельное предприятие. И количество бригад у всех разное. Но каждая отвечает за свой участок.

Участки «нарезает» государство?

Да, оно определило это. Но хотя у нас участок – до Нарва-Йыэсуу, мы очень часто оказываемся и в Нарва-Йыэсуу, а бывает, и в Нарве. Если диспетчер Центра тревоги видит, что нужна помощь, рядом нет свободных бригад, но свободна наша бригада, он отправит нас. То же касается и нарвской скорой – она может оказаться, например, в Силламяэ.

Евгений Иванов – не только водитель, но и медтехник, полноценный участник медицинской бригады. А кроме работы на скорой помощи – работник Спасательного департамента. Foto: Николай Андреев

Если больного транспортировали в Таллинн или Тарту, на обратном пути бригада свободна, возвращается домой, и если что-то случается рядом, то ей тоже может прийти вызов. Ты можешь оказаться и в какой-нибудь деревушке под Тарту, и где-то под Таллинном оказывать помощь. Всегда приоритет – здоровье и безопасность пациента, и если диспетчер видит, что нет местных свободных бригад, он передает вызов нам. Так же и у нас могут оказаться скорые из других регионов.

Частная скорая помощь – это распространенная вещь в Эстонии?

Нет. Мы единственная крупная компания. Есть еще фирмы, которые получили лицензию скорой помощи. Например, на каких-то соревнованиях должна дежурить скорая, и они это делают. Но у них нет договора с государством, что они обслуживают какой-то конкретный регион.

Ты заключил договор с государством, ты партнер государства и должен соответствовать ожиданиям.

Это очень отличается от «обычной» фирмы. Например, от такой, которая занимается перевозками.

Конечно, сильно. С одной стороны, у нас есть какие-то свои коммерческие интересы, коммерческие тайны, с другой – мы работаем на общественный интерес. Я должна отвечать на жалобы, медики должны вести себя корректно. Мы лицо всех скорых, всех медиков. Ты заключил договор с государством, ты партнер государства и должен соответствовать ожиданиям.

В гараже станции скорой помощи, кроме машин, стоят обязательные электрогенераторы – в случае отключения электричества их развезут по другим станциям, чтобы они могли продолжать работу. Foto: Николай Андреев

Мало свободы действий, но много стабильности

Оплата государством тех услуг, которые оказывает скорая помощь, тоже везде одинаковая?

Есть определенная формула. Если открыть портал Кассы здоровья, там можно найти все договоры – они типовые, индивидуально заполняется только то, у кого какие бригады. И по формуле высчитывается, сколько нужно перечислить на транспорт, на обучение, на препараты.

Получается, свободы действий у руководителя предприятия немного?

Все зависит от руководителя – можешь где-то сэкономить или наоборот? Но мы должны, например, обеспечить обучение. На нас распространяется коллективный договор всего медицинского сообщества. Мы не имеем права платить меньше, чем указано в этом договоре, еще там прописаны условия, например, продолжительность отпуска.

При таких ограничениях есть вообще смысл владеть таким бизнесом?

Государство – надежный партнер. И оборот у нас стабильный.

Руководитель скорой помощи – без медобразования

Иветта, у вас ведь нет медицинского образования. Чем вы занимались до Karell Kiirabi?

Я работала заведующей канцелярией Кохтла-Ярвеского городского собрания. Проработала 7 лет, ушла в декрет, а когда вышла, поняла, что я хочу чего-то другого, надо двигаться дальше. Там уже был потолок, дальше было подниматься некуда.

Тогда объявили конкурс на регионального руководителя Karell Kiirabi в Ида-Вирумаа. Сначала я даже посмеялась. В условиях было написано, что желательно медицинское образование или в сфере социальных наук. А я магистр социальных наук. Это было смело. Но я почитала условия и решила – попробую. Я этот конкурс выиграла, прошла три тура.

Для моих руководителей это тоже было смело. Меня спросили, как я буду работать без медицинского образования? Я ответила, что господин Тармо Баклер (первый руководитель Ида-Вируской центральной больницы, который руководил ей 18 лет – прим. ред.) тоже без медицинского образования, но как он успешно выстроил больницу! Я не людей лечить шла, а организовать благоприятную среду для пациентов и медиков, чтобы одни могли получать услугу, другие оказывать услугу. Моя задача в этом.

Обязательное для скорой помощи оборудование прописано в законодательстве, и не имеет значения, кому эта машина и сама служба скорой помощи принадлежит. Foto: Николай Андреев

Как медики приняли начальника без медицинского образования?

Наверное, надо у них спрашивать. Я думаю, вначале были хохмы, связанные с этим. Но первый год для меня лично был очень тяжелый – у меня на тот момент были двое маленьких детей, двойняшки, которым еще трех лет не было. И вот мама уходит на новую работу, где договор – всего на год. Мне все крутят пальцем у виска. А потом наступает ковид, и я вообще попадаю на американские горки. Но этот кризис, на самом деле, нас всех сплотил – и между собой, и с партнерами.

Потом я стала не только региональным руководителем, но и членом правления всей Karell Kiirabi. У нас два равноправных члена правления.

Но есть ли в скорой помощи какой-то медицинский руководитель?

Конечно, есть руководитель по лечению, плюс у нас работают аналитики, которые ежедневно мониторят карты пациентов.

В экстренных службах случается всякое. Понятно, что обычно вы не контактируете напрямую с пациентами, но бывает психологически тяжело?

Да.

И что делаете тогда?

Пью витамины душевного здоровья. Стараюсь переключиться, отдохнуть. Утро вечера мудренее – это всегда работает.

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