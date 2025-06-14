Назад 14.06.25, 12:12 Каспар Оя: цены выросли не так сильно, как показывает инфляция Экономист Банка Эстонии Каспар Оя отмечает, что, хотя в Эстонии цены на продукты питания повышаются быстрее, чем в среднем по Европе, рост все же не так велик, как это отражено в статистике.

Продуктовый магазин.

Foto: Андрас Кралла

Пандемия, вызвавшая быстрый рост инфляции, привела к тому, что за несколько лет цены на продукты питания увеличились более чем на четверть. С тех пор участники рынка и потребители пытаются понять, откуда именно исходит этот рост цен, и все чаще указывают на торговцев.

Если раньше маржа торговца составляла треть, то теперь она возросла до половины. Иными словами, можно предположить, что основная часть роста цен в магазинах происходит именно из-за них.

«Но половина – это закупочная цена, то есть треть от конечной цены – это не прибыль, а все расходы, которые несут торговые компании, – подчеркнул Каспар Оя в передаче радио Äripäev «Äripäeva arvamusliider, – Конечно, стоит задаться вопросом, оправданы ли эти [расходы]».

По словам Оя, у торговых сетей следует спросить, почему они считают разумным расширяться, а не конкурировать с помощью цен в существующих магазинах.

Он отмечает, что если цены производителей в Эстонии росли в схожем с Европой темпе, то потребительские цены увеличиваются быстрее среднего. И все же этот рост цен может на самом деле оказаться не таким быстрым, как сообщает Департамент статистики.

Почему это именно так, Оя пояснил в интервью. Вопросы задавал Индрек Лепик.