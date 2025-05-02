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  • 02.05.25, 09:23

Инфляция в апреле оставалась высокой

Потребительские цены в Эстонии в апреле выросли на 4,4% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
На цены больше всего повлияли подорожавшие продукты питания и медицинские услуги.
  • На цены больше всего повлияли подорожавшие продукты питания и медицинские услуги.
  • Foto: Liis Treimann
«По предварительной оценке, на гармонизированный индекс потребительских цен в апреле больше всего повлияли подорожавшие медицинские услуги и продукты питания, с другой стороны – снизившиеся расходы на жилье», – сообщил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески в пресс-релизе.
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