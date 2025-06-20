Много спорного и непонятного: новый закон приведет к росту судебных разбирательств

Рийгикогу принял новый Закон о конкуренции, который существенно повлияет на жизнь предпринимателей – ожидается, что число судебных исков вырастет.
- Поскольку новый закон содержит много открытых и спорных моментов, стоит ждать множество судебных разбирательств, считает адвокат Трийну Ярвисте.
- Foto: Liis Treimann
Департамент конкуренции наконец-то получил свой собственный закон, но не тот, который должен был быть изначально, и не тот, на который учреждение надеялось. Закон о конкуренции, который уже много лет является предметом жарких споров, стал компромиссом для юридического мира, но разочарованием для пообщавшихся с Äripäev чиновников по вопросам конкуренции.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
История с Законом о конкуренции, который принес Эстонии штраф в три четверти миллиона евро, подошла к концу: 66 членов Рийгикогу проголосовали «за».
Департамент конкуренции подозревает, что футбольные клубы Эстонии могли заключить нарушающее Закон о конкуренции соглашение.
Европейская комиссия дала зеленый свет сделке, в рамках которой шведский розничный концерн ICA Gruppen продает балтийский бизнес Rimi датской компании Salling Group за 1,3 миллиарда евро.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.