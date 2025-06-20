Назад 20.06.25, 17:00 Много спорного и непонятного: новый закон приведет к росту судебных разбирательств Рийгикогу принял новый Закон о конкуренции, который существенно повлияет на жизнь предпринимателей – ожидается, что число судебных исков вырастет.

Поскольку новый закон содержит много открытых и спорных моментов, стоит ждать множество судебных разбирательств, считает адвокат Трийну Ярвисте.

Foto: Liis Treimann

Департамент конкуренции наконец-то получил свой собственный закон, но не тот, который должен был быть изначально, и не тот, на который учреждение надеялось. Закон о конкуренции, который уже много лет является предметом жарких споров, стал компромиссом для юридического мира, но разочарованием для пообщавшихся с Äripäev чиновников по вопросам конкуренции.