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  • 20.06.25, 17:00

Много спорного и непонятного: новый закон приведет к росту судебных разбирательств

Рийгикогу принял новый Закон о конкуренции, который существенно повлияет на жизнь предпринимателей – ожидается, что число судебных исков вырастет.
Поскольку новый закон содержит много открытых и спорных моментов, стоит ждать множество судебных разбирательств, считает адвокат Трийну Ярвисте.
  • Поскольку новый закон содержит много открытых и спорных моментов, стоит ждать множество судебных разбирательств, считает адвокат Трийну Ярвисте.
  • Foto: Liis Treimann
Департамент конкуренции наконец-то получил свой собственный закон, но не тот, который должен был быть изначально, и не тот, на который учреждение надеялось. Закон о конкуренции, который уже много лет является предметом жарких споров, стал компромиссом для юридического мира, но разочарованием для пообщавшихся с Äripäev чиновников по вопросам конкуренции.
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