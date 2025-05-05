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  • 05.05.25, 15:59

Новые владельцы получили одобрение Еврокомиссии на покупку Rimi

Европейская комиссия дала зеленый свет сделке, в рамках которой шведский розничный концерн ICA Gruppen продает балтийский бизнес Rimi датской компании Salling Group за 1,3 миллиарда евро.
Владельцами Rimi теперь будут датчане, а не шведы.
  • Владельцами Rimi теперь будут датчане, а не шведы.
  • Foto: Raul Mee
По утверждению Европейской комиссии, сделка не представляет угрозы для конкуренции на рынке розничной торговли продуктами питания.
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