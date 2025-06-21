ЕС отказался от плана снизить потолок цен на нефть из России

Европейский Союз отказался от планов снизить максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Такое решение было принято из-за военных действий между Израилем и Ираном, которые могут привести к росту цен на нефть, пишет Deutsche Welle
со ссылкой на издание Politico.
«На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельным значениям, но сейчас они то растут, то падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент», – сказал один из собеседников Politico.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня сообщила, что комиссия подготовила предложения по новому пакету санкций против России. В его рамках в числе прочего предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья и добавить в санкционные списки еще 77 судов так называемого «теневого флота».
Потолок цен на российскую нефть был введен в конце 2022 года, когда ее стоимость превышала 80 долларов за баррель.
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