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  • 20.05.25, 18:08

Кая Каллас: Страны ЕС одобрили 17-й пакет санкций против РФ

Страны ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России. Новый пакет нацелен на 200 судов российского «теневого» флота, который РФ использует для обхода нефтяного эмбарго, заявила во вторник, 20 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает DW.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Foto: Liis Treimann
«Новые меры также приняты в ответ на гибридные угрозы и нарушения прав человека. Разрабатываются новые санкции против России. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ», – написала она в соцсети X.
17-й пакет санкций ЕС против России
В рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию в Украине в санкционные списки внесены 75 новых юридических и физических лиц. Таким образом, число лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов – 300, сообщила ранее высокопоставленная чиновница Евросоюза на брифинге в Брюсселе.
Данные санкции готовились на протяжении нескольких недель, то есть еще до того, как Москва отказалась принять предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине с 12 мая, с которым выступили в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
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