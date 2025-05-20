Кая Каллас: Страны ЕС одобрили 17-й пакет санкций против РФ
Страны ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России. Новый пакет нацелен на 200 судов российского «теневого» флота, который РФ использует для обхода нефтяного эмбарго, заявила во вторник, 20 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает DW.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Foto: Liis Treimann
«Новые меры также приняты в ответ на гибридные угрозы и нарушения прав человека. Разрабатываются новые санкции против России. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ», – написала она в соцсети X.
17-й пакет санкций ЕС против России
В рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию в Украине в санкционные списки внесены 75 новых юридических и физических лиц. Таким образом, число лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов – 300, сообщила ранее высокопоставленная чиновница Евросоюза на брифинге в Брюсселе.
Данные санкции готовились на протяжении нескольких недель, то есть еще до того, как Москва отказалась принять предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине с 12 мая, с которым выступили в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле завершилась минимальными договоренностями. У сторон два пути: один ведет к миру, другой – к еще большим разрушениям, констатировал турецкий министр. Европа попыталась склонить Россию к первому пути, пообещав новые масштабные санкции, а также попытавшись создать коалицию с радикально настроенным сенатором США Линдси Грэмом.
Крупная встреча лидеров стран в Стамбуле не состоялась, поскольку Владимир Путин отказался приезжать в Турцию и отправил туда чиновников. По словам президента Керсти Кальюлайд, несостоявшуюся встречу можно рассматривать и в позитивном ключе.
Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России за агрессию против Украины может быть принят на уровне послов стран ЕС уже в среду, 14 мая, передает DW со ссылкой на дипломатические источники.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.