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  • 01.06.25, 11:23

Швеция ужесточает контроль за «теневым флотом» России

Береговая охрана и морская администрация Швеции с 1 июля начнут собирать страховую информацию о судах, проходящих через воды или экономическую зону страны, а не только о тех, которые заходят в порты. Об этом говорится в субботу, 31 мая, в заявлении Тома Самуэльссона, пресс-секретаря премьер-министра Ульфа Кристерссона.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Eugene Ga
По его словам, мера направлена на борьбу с «теневым флотом» РФ и, таким образом, – на «повышение безопасности мореплавания и защиту окружающей среды», передает DW.
«Это подчеркивает четкое присутствие Швеции в Балтийском море, что само по себе имеет отпугивающий эффект», – говорится в заявлении. Кроме того, данный шаг даст Швеции и ее союзникам информацию, которая может быть «использована в качестве основы для внесения в санкционные списки» новых судов «теневого флота», указывается далее.
Стокгольм усиливает наблюдение в Балтийском море

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Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер в свою очередь констатировал, что Стокгольм усиливает наблюдение в Балтийском море. «“Теневой флот“ обходит международные правила и угрожает безопасности. Очень важно, чтобы все больше судов подвергалось тщательному контролю», – подчеркнул он.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) ранее заявил об усилении патрулирования в Балтийском море из-за действий РФ. «Мы противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в том числе с помощью дополнительных патрулей», – сказал глава МИД ФРГ в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном 17 мая.
Санкции ЕС
Одобренный странами ЕС 20 мая 17-й пакет санкций против России, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, нацелен на 200 судов российского «теневого» флота, который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго.
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