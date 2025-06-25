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  • 25.06.25, 10:34

Цена на нефть выросла после двухдневного снижения

Стоимость нефти немного выросла после самого резкого двухдневного падения с 2022 года – трейдеры учли как перемирие между Ираном и Израилем, так и доклад, указывающий на сокращение нефтяных запасов в США.
Сокращение запасов нефти в США является одной из причин роста цен на нефть. На фото — нефтехранилище в Мидленде, штат Техас.
  • Сокращение запасов нефти в США является одной из причин роста цен на нефть. На фото — нефтехранилище в Мидленде, штат Техас.
  • Foto: Eli Hartman
Стоимость нефти марки Brent поднялась примерно на 1%, достигнув почти 68 долларов за баррель, а цена West Texas Intermediate (WTI) превысила 65 долларов, передает Bloomberg. За последние два дня нефть подешевела на 13%.
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