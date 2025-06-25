Цена на нефть выросла после двухдневного снижения

Стоимость нефти немного выросла после самого резкого двухдневного падения с 2022 года – трейдеры учли как перемирие между Ираном и Израилем, так и доклад, указывающий на сокращение нефтяных запасов в США.
Сокращение запасов нефти в США является одной из причин роста цен на нефть. На фото — нефтехранилище в Мидленде, штат Техас.
Foto: Eli Hartman
Стоимость нефти марки Brent поднялась примерно на 1%, достигнув почти 68 долларов за баррель, а цена West Texas Intermediate (WTI) превысила 65 долларов, передает Bloomberg. За последние два дня нефть подешевела на 13%.
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Рынок нефти в течение нескольких дней пытался предугадать следующий шаг Дональда Трампа на фоне все более обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке. Теперь американские истребители атаковали три основных ядерных объекта Ирана – шаг, который заставляет трейдеров готовиться к росту цен, но при этом оставляет открытым вопрос о дальнейшем развитии кризиса.
События на Ближнем Востоке продолжают накаляться, что сказывается на мировых ценах на нефть. Ценовой риск для потребителей в Эстонии действительно сохраняется, однако проблем с поставками топлива не будет.
Европейский Союз отказался от планов снизить максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Такое решение было принято из-за военных действий между Израилем и Ираном, которые могут привести к росту цен на нефть, пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание Politico.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.