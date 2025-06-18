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  • 19.06.25, 12:49

Ситуация на Ближнем Востоке не угрожает топливной безопасности Эстонии

События на Ближнем Востоке продолжают накаляться, что сказывается на мировых ценах на нефть. Ценовой риск для потребителей в Эстонии действительно сохраняется, однако проблем с поставками топлива не будет.
Ситуация на Ближнем Востоке не угрожает топливной безопасности Эстонии
  • Foto: Liis Treimann
После присоединения к Европейскому Союзу Эстония начала создавать свой топливный резерв. «Требование к европейским странам – иметь топливные запасы на 90 дней. Когда я руководил этим проектом в Агентстве государственного резерва жидкого топлива, в Эстонии хранить такой объем топлива было сложно, поэтому мы хранили его в Швеции и Финляндии. Сейчас примерно около 80% резервов хранится в Эстонии», – рассказывает член правления владельца заправочных сетей Terminal Алан Вахт.
По его словам, общие мировые топливные резервы на сегодняшний день могут покрыть 73 дня глобального потребления. «Поэтому беспокоиться не о чем», – заключает он.
Основной приток топлива в Эстонию идет из Литвы с Мажейкяйского НПЗ. Второй ближайший завод находится в Финляндии, в Порвоо, но оттуда в Эстонию поступает лишь около 20% топлива. Однако и тут Вахт не видит потенциальных угроз, учитывая большой объем местных резервов, что дает большой временной запас, чтобы устранить потенциальные проблемы на топливном рынке.

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В то же время он обращает внимание, что основной риск и угроза для мирового топливного рынка сейчас исходит из Ормузского пролива, который разделяет Иран и Оман. Данный пролив называют бутылочным горлышком в мире транспортировки нефти, поскольку через него проходит около 20% мирового ежедневного потребления. Если его перекрыть, то, по словам Вахта, это будет иметь масштабные последствия для топливного рынка. «Но решится ли сам Иран на такое? История не раз демонстрировала, что каким бы ни был кризис и как Иран ни пугал бы закрыть пролив, в истории этого не было ни разу», – обнадеживает эксперт.
Ценовой риск присутствует
По словам Вахта, продавцы топлива в Эстонии не используют инструменты, например, такие как фьючерсы, для хеджирования ценовых рисков, поскольку закупка и продажа происходят на базе ежедневных мировых цен. «Продавцы ежедневно закупают топливо преимущественно у компании Orlen, которая держит свои резервы в Эстонии», – поясняет эксперт и приводит пример своего предприятия Terminal.
«У нас два своих внутренних терминала, где хранится топливо Orlen. Мы закупаем это топливо объемами, которое соответствует текущему спросу на данный момент. И каждый день мы его продаем. Поэтому у нас нет необходимости снижать ценовые риски», – говорит Вахт.
В то же время он обращает внимание на то, что происходило с мировыми ценами за последнюю неделю и как это влияло на розничную цену на топливо на заправках.
«Несмотря на то, что цена на дизельное топливо в мире за тонну увеличилась на 120 долларов, а за бензин примерно на 80 долларов, цена на заправках у нас даже снижалась», – отмечает он.
По его словам, такая разница цен в итоге говорит о том, что продавцы топлива могут удерживать розничные цены ниже мировых за счет снижения своей маржи, однако это не может продолжаться долго, и рано или поздно мировой рост цен на нефть дойдет и до эстонских потребителей.
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