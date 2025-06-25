Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
Интерес к ресторану Hiis, получившему зелёную звезду Michelin, значительно вырос после присуждения награды: на ближайшее время осталось лишь несколько свободных мест, рассказал владелец ресторана Дааниус Аас.
Дааниус Аас (в центре), владелец ресторана, получившего зеленую звезду Michelin.
Foto: Rauno Liivand
«Календарь забит, но еще не полностью, – рассказал Аас в эфире утренней программы радио Äripäev. – Месяц заполнился довольно быстро, следующий месяц заполняется очень активно. Людям действительно интересно, после такого признания все хотят прийти и попробовать».
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