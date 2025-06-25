Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,17%299,85
  • OMX Riga1,27%891,17
  • OMX Tallinn−0,03%2 055,57
  • OMX Vilnius−0,36%1 193,65
  • S&P 5001,11%6 092,18
  • DOW 301,19%43 089,02
  • Nasdaq 1,43%19 912,53
  • FTSE 1000,01%8 760,28
  • Nikkei 2250,39%38 942,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,03
  • OMX Baltic−0,17%299,85
  • OMX Riga1,27%891,17
  • OMX Tallinn−0,03%2 055,57
  • OMX Vilnius−0,36%1 193,65
  • S&P 5001,11%6 092,18
  • DOW 301,19%43 089,02
  • Nasdaq 1,43%19 912,53
  • FTSE 1000,01%8 760,28
  • Nikkei 2250,39%38 942,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,03
  • 25.06.25, 13:42

Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану

Интерес к ресторану Hiis, получившему зелёную звезду Michelin, значительно вырос после присуждения награды: на ближайшее время осталось лишь несколько свободных мест, рассказал владелец ресторана Дааниус Аас.
Дааниус Аас (в центре), владелец ресторана, получившего зеленую звезду Michelin.
  • Дааниус Аас (в центре), владелец ресторана, получившего зеленую звезду Michelin.
  • Foto: Rauno Liivand
«Календарь забит, но еще не полностью, – рассказал Аас в эфире утренней программы радио Äripäev. – Месяц заполнился довольно быстро, следующий месяц заполняется очень активно. Людям действительно интересно, после такого признания все хотят прийти и попробовать».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.06.25, 11:21
В гид Michelin вошли 43 эстонских ресторана. Двум удалось сохранить звезды
Michelin Guide Estonia в 2025 году отметил 43 ресторана по всей стране – на восемь больше, чем годом ранее. Ресторан 180° by Matthias Diether сохранил свои две звезды, а NOA Chef's Hall – одну звезду, пишет ERR.
Эпицентр
  • 13.03.25, 13:00
Роскошь в Старом городе: в новом отеле на детали ушло 75 миллионов евро
Фото и репортаж
«Наш отель создан для самых взыскательных гостей, он невероятно эксклюзивен... но двери открыты для всех!» – так звучит обещание нового бутик-отеля экстра-класса, который откроется уже на следующей неделе в Старом городе Таллинна.
Новости
  • 22.09.24, 15:00
Один из самых дорогих отелей Эстонии по-прежнему работает в убыток
Отель класса люкс Pädaste Manor продолжает работать, находясь в убытке, пишет Ärileht. Мыза, расположенная на острове Муху в уезде Сааремаа, известна как один из самых престижных отелей Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
2
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
3
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
4
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
5
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
6
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?

Последние новости

Новости
  • 25.06.25, 14:36
Кризис идентичности эстонских стартапов: единорогов не хватает, а зебры не вдохновляют
Новости
  • 25.06.25, 13:42
Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
Биржа
  • 25.06.25, 12:07
Генеральный директор Nvidia продал 100 000 акций компании
Новости
  • 25.06.25, 11:12
Телефоны Sony исчезли с прилавков эстонских магазинов
Новости
  • 25.06.25, 10:34
Цена на нефть выросла после двухдневного снижения
Новости
  • 25.06.25, 09:34
Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц
Интервью
  • 25.06.25, 08:48
Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste

Сейчас в фокусе

Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
«Конечно, хотелось бы, чтобы дно уже прошло, но у меня ощущение, что мы просто идём по дну», – сказал крупный предприниматель Юри Кяо.
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
Дронам могут найти мирное применение в сельском хозяйстве, напоминает Отт-Каарел Вяэн из Таллиннского технического университета.
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?
Урмас Сыырумаа считает, что для успеха нужны как талант, так и удача.
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Põhjala не стремится к масштабам крупных производителей. «Мы, по сути, говорим о немного разных продуктах. Наше пиво варится из тщательно отобранных ингредиентов. Это другой продукт, и для нас объёмы не важны. Важно, чтобы человек получил опыт».
Новости
  • 24.06.25, 14:02
Пивоварня Põhjala удвоила продажи безалкогольного пива. «Люди ценят вкус»
Глава Nortal Прийт Аламяэ.
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025