В гид Michelin вошли 43 эстонских ресторана. Двум удалось сохранить звезды

Michelin Guide Estonia в 2025 году отметил 43 ресторана по всей стране – на восемь больше, чем годом ранее. Ресторан 180° by Matthias Diether сохранил свои две звезды, а NOA Chef's Hall – одну звезду, пишет ERR
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- Маттиас Дитер, шеф-повар и владелец ресторана 180° by Matthias Diether.
- Foto: Postimees/Scanpix Baltics
Признание Bib Gourmand, которое присуждается за отличное соотношение цены и качества, получили семь ресторанов. Зеленой звездой Michelin, отмечающей устойчивые практики в гастрономии, были удостоены три заведения.
«Мы рады приветствовать девять новых ресторанов в Michelin Guide Estonia. Эти заведения демонстрируют разнообразие местной кухни, предлагая не только современные интерпретации классических эстонских рецептов, но и гастрономические впечатления от итальянской до китайской и японской кухни», – прокомментировал Гвендал Пуленек, международный директор The MICHELIN Guides.
«Появление нового ресторана UMA с отметкой Bib Gourmand подчеркивает, что в столице можно найти отличное соотношение цены и качества, тогда как зеленая звезда для ресторана Hiis является доказательством осознанного подхода к питанию в стране», – добавил Пуленек.
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Ресторан 180° by Matthias Diether в Таллинне вновь получил две звезды Michelin. NOA Chef's Hall, который также находится в Таллинне, сохранил одну звезду.
Bib Gourmand получили следующие рестораны: впервые – Uma в Таллинне, Fellin в Вильянди и еще пять столичных заведений – Härg, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, Noa и Tuljak.
В основном списке гида представлены 34 ресторана, кухня которых произвела на критиков сильное впечатление. Среди них восемь новичков: Hoov, Koyo, Morel Bistroo, Osteria il Cru, Shang Shi, VÕIVÕI в Таллинне, Toko в Тарту и Hiis в Маннива.
Полный список рекомендованных ресторанов: Alexander (Пядасте, остров Муху); в Таллинне – 38, ÂME, Art Priori, Barbarea, Fotografiska, Gianni, Hõlm, Hoov, Horisont, Kohy, Lee, Mon Repos, Moon, Morel Bistroo, Osteria il Cru, Paju Villa, Pull, Puri, R14, Radio, Rado, Shang Shi, Tšaikovski, VÕIVÕI; Hiis (Маннива), Hõlm и Joyce (Тарту), Kolm Sõsarat (Люллемяэ), Lahepere Villa (Клоогаранна), Mere 38 (Вызу), Rado (Хаапсалу), Soo (Майдла), Toko (Тарту), Wicca (Лауласмаа).
Зеленую звезду Michelin получили рестораны Hiis, Fotografiska и Kolm Sõsarat.
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