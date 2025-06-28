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  • 29.06.25, 11:14

Снявший сливки с оборонной отрасли стартап за год потратил более одного миллиона евро

Основанная для разработки системы противовоздушной обороны компания Frankenburg Technologies за год привлекла от инвесторов более 4 млн евро. Почти четверть этой суммы была потрачена главным образом на разработку и заработные платы.
Бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, ныне возглавляющий компанию Frankenburg, обещает вывести на рынок системы противовоздушной обороны, которые будут в разы дешевле прежних.
  • Бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, ныне возглавляющий компанию Frankenburg, обещает вывести на рынок системы противовоздушной обороны, которые будут в разы дешевле прежних.
  • Foto: Андрас Кралла
Основанное в январе прошлого года предприятие Frankenburg по итогам первого года деятельности потерпело убыткок в размере 1,1 млн евро, однако на счетах компании к концу года оставалось более 3,3 млн евро. Из годового отчета следует, что в течение года инвесторы вложили в компанию 4,5 млн евро.
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