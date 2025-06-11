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  • 11.06.25, 13:12

В резко подорожавших акциях оборонных компаний все еще полно пороха

С начала нападения России на Украину акции европейской оборонной промышленности подорожали в несколько раз, и это ралли пока не демонстрирует особых признаков усталости.
Акции французской оборонной компании Thales с начала войны выросли на 149%.
  • Акции французской оборонной компании Thales с начала войны выросли на 149%.
  • Foto: AFP/Scanpix
Весной 2022 года, когда Россия напала на Украину, многие надеялись, что война долго не продлится, и если РФ поймет, что ее план быстрого подчинения Украины не срабатывает, она проявит благоразумие, отступит и начнет обдумывать какое-то другое решение. Сейчас каждому ясно, что воздействовать на Россию разумом нереально, и она не примет никакого другого варианта окончания войны, кроме своего полного поражения, независимо от того, произойдет ли это в ближайшем или отдаленном будущем.
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