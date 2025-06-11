В резко подорожавших акциях оборонных компаний все еще полно пороха

Акции французской оборонной компании Thales с начала войны выросли на 149%.
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Весной 2022 года, когда Россия напала на Украину, многие надеялись, что война долго не продлится, и если РФ поймет, что ее план быстрого подчинения Украины не срабатывает, она проявит благоразумие, отступит и начнет обдумывать какое-то другое решение. Сейчас каждому ясно, что воздействовать на Россию разумом нереально, и она не примет никакого другого варианта окончания войны, кроме своего полного поражения, независимо от того, произойдет ли это в ближайшем или отдаленном будущем.
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В новое некоммерческое объединение
предприятий оборонной промышленности - MTU Eesti Kaitsetoostuse Liit (EKTL)
вошли 22 крупные эстонские компании, цель которых - развивать деятельность
отечественных предприятий, имеющих оборонный потенциал.
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